Rektör Özkan AÜ devlet konservatuvarı öğrencilerini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencilerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makamında ağırladı. Konservatuvarda eğitim gören Fransa’dan Rusya’ya farklı ülkelerden 20’nin üzerindeki yabancı uyruklu öğrenciyi temsilen Fransız uyruklu keman öğrencisi Mavi Burgaud ve Alman uyruklu Cansu Sara Takmaz ile piyano öğrencisi Nil Göksel ve keman öğrencisi Mustafa Gencer, Rektör Özlenen Özkan’a çiçek takdim etti.



“Geleceğin anahtarı eğitim”

Öğrencileri karşılayan Rektör Özkan, bir süre sohbet ettikten sonra öğrencileri makam koltuğuna oturtarak, gelecek planlarını sordu. Sanat ve bilim insanı olma yönünde tercih belirten öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Yarının büyükleri çocuklarımızı geleceğe bilimin ışığıyla hazırlamamız gerekiyor. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Çocuklarımızın anaokulundan üniversiteye kadar yetişmelerinde gösterdiğimiz tüm gayretler daha güçlü bir Türkiye’nin temelini oluşturacaktır” diye konuştu.



Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sade törenlerle kutlandığını vurgulayan Rektör Özlenen Özkan, “Sağlıklı günlerde tekrar eski coşkulu kutlamaları yapabilmek hepimizin ortak arzusu” ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil de başarılarıyla Türkiye’nin ilk beş konservatuvarı arasında gösterilen konservatuvarın yabancı öğrenci sayısıyla da Türkiye’de zirvede olduğunu vurguladı.

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