Jandarma 24 Saat uygulamada

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Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye İzmirDenizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.

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