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Jandarma 24 Saat uygulamada

İHA

Jandarma 24 Saat uygulamada

Korkuteli ilçe Jandarma komutanlığına bağlı Kızlcadağ karakol komutanlığı ekipleri, Fethiye İzmirDenizli istikametinde ilçeye giriş ve çıkışlarda yaptıkları yol uygulamasıyla denetimlerini artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat izni olmayan kişilere cezai işlem uygulanırken, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamaları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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