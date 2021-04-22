Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında online eğitimler devam ediyor. Korkuteli Gençlik ve spor ilçe müdürlüğü, Gençlere hem moral olması hem de spora teşvik etmek amacıyla, eğitimlere en fazla katılım sağlayanlara hediyeler dağıttı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “Amacımız, sporcularımızı moral ve teşvik etmek. Online olarak eğitimlerinde devam eden sporcularımıza moral vermek ve teşvik etmek için hediyeler dağıttık” dedi.

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