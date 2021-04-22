Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2



Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun), Berkan, Babacar (Dk. 73 Efecan), Salih, Davidson (Dk, 90 Adam), Mustafa (Dk. 90 Efkan)

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Günay - Olkowski (Dk. 86 Oğuz), Roderick Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Amedej Vetrih (Dk. 82 Furkan), Toşca, Miroslaw Kevin Mirallas, Maxim, Muammet Demir (Dk. 86 Bilal), Nouha Dicko

GOLLER: Dk.18, Dk. 53 Mustafa, Dk. 44 Caulker (Aytemiz Alanyaspor) Dk.6, Dk. 41 Muhammet (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk.90 Ricardo Sa Pinto (TD) (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Tzavellas, Caulker, Marafona (Aytemiz Alanyaspor) Mirallas (Gaziantep FK)Süper Lig´in 36´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Gaziantep Futbol Kulübü´nü ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazandı.

6´ncı dakikada sağdan gelişen Gaziantep atağında ceza sahası dışındaki Jefferson topu içerideki Muhammet´e ortaladı. Muhammet´in vuruşunda top kaleci Marafona´yı geçerek ağlara gitti: 0-1.

13´üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayında topla buluşan Berkan içeriye kale dibine kadar sürdüğü topu sağdaki Babacar´a verdi. Babacar´ın vuruşunda top auta gitti.

18´inci dakikada Alanyaspor Salih ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen topa yükselen Mustafa´nın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

22´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanının sağından şansını deneyen Babacar´ın vuruşunda top kaleciden döndü. Seken top Mustafa´nın önünde kaldı. Bu oyuncunun röveşata demesinde top az farkla auta gitti.

41´inci dakikada soldan gelişen Gaziantep atağında ceza alanı sol çaprazından topu Davidson´dan kapan Maxim, Muhammet´e ortaladı. Muhammet kalenin dibinden düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 1-2.

44´üncü dakikada ceza alanı dışında sağdan kullanılan serbest vuruşta Salih topun başına geçti, içeri ortaladı. Savunma arkasına sızan Caulker, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

İlk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

50´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağında topu son çizgiye indiren Salih, Berkan´a ortaladı. Berkan´ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

53´üncü dakikada Alanyaspor sağdan Salih ile köşe vuruşu kullandı. Salih´in ortasında topa yükselen Mustafa kendisinin iki, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-2.

69´uncu dakikada gelişen Gaziantep atağında Jefferson uzaktan şansını denedi. Jefferson´un vuruşunda top kaleci Marafona´da kaldı.

84´üncü dakikada Salih'in derinlemesine pasında içeri hareketlenen Juanfran, çaprazdan kaleyi yokladı. Juanfran´ın vuruşunda top az farkla auta gitti.

90´ıncı dakikada Gaziantep Futbol Kulübü´nün teknik sorumlusu Ricardo Sa Pinto, 4´üncü hakeme yoğun ve şiddetli itirazları sonucu kırmızı kartla tribüne gönderildi.

90+4´üncü dakikada topu kapan ve ceza alanı içine kadar gelen Adam Bareiro'nun sert şutunda fileler havalandı. Ancak yardımcı hakemin uyarısıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+5´inci dakikada gelişen Gaziantep atağında Dicko ortaladı. Dicko´nun ortasında topu kontrol eden Kenan, ceza alanı sol çaprazından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol yine ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor´un 3-2´lik galibiyetiyle sonuçlandı.

GOLÜNÜ JOSEF SURAL´E ADADI

Karşılaşmanın 44´üncü dakikasında kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Caulker, golünü 29 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanı dönüşü meydana gelen kazada yaşamını yitiren takım arkadaşı Josef Sural´e adadı. Gol sonrası yedek kulübesine giden Caulker, Sural´in formasını havaya kaldırdı. Caulker aynı kazada kendisi de yaralanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-04-22 18:22:34



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