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Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların çetelesini tuttukları 25 milyon liralık vurgun Tapu müdürlüklerinden çıkan vatandaşlara ait araçların camını kırarak hırsızlık yapan Kolombiyalı karı koca ve akrabası, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek tespit edildi Eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 şüphelinin, yaptıkları hırsızlıklardan elde ettikleri gelirlerin çetelesini tuttuğu kağıt ortaya çıktı Sürekli kılık kıyafet ve adres değiştirdikleri de tespit edilen Kolombiyalı hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İHA

Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların çetelesini tuttukları 25 milyon liralık vurgun Tapu müdürlüklerinden çıkan vatandaşlara ait araçların camını kırarak hırsızlık yapan Kolombiyalı karı koca ve akrabası, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek tespit edildi Eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 şüphelinin, yaptıkları hırsızlıklardan elde ettikleri gelirlerin çetelesini tuttuğu kağıt ortaya çıktı Sürekli kılık kıyafet ve adres değiştirdikleri de tespit edilen Kolombiyalı hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Antalya polisi, 5 farklı ildeki tapu müdürlüklerinden çıkan kişilerin araçlarından hırsızlık yaparak 2 milyon 500 bin lira çalan, Kolombiyalı karı kocanın bulunduğu 3 kişilik hırsızlık çetesini, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra eş zamanlı operasyonla İstanbul’da yakaladı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan çete üyelerinin daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık (22 milyon 430 bin lira) hırsızlık olayına karıştığı ve mağdurlardan çaldıkları tutarları bir not defterine kalem kalem işlediği ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.D.'nin sattığı ev sonrasında otomobilinden 315 bin lirasının çalınması ihbarıyla harekete geçti. Kurulan özel ekip, şüphelilerin A.D.’yi tapu müdürlüğünden beri takip ettiklerini ve yabancı uyruklu olduklarını tespit etti. 20 günlük sürede 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelileri İstanbul’a kadar takip etti. Kolombiya uyruklu karı koca J.Z.M., L.G.O. ile kardeşi A.G.O., Üsküdar ve Fatih ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Antalya'ya getirilen 3 şüphelinin yakalanmamak ve kimlik bilgilerini saklamak için olaydan sonra sürekli kılık kıyafet değiştirdikleri, peruk taktıkları, kendilerini turist olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca sahte pasaport ile araç ve ev kiraladıkları, yakalanmamak için 810 farklı ticari taksi değiştirdikleri tespit edildi.

5 ilde 2,5 milyon lira çalıp yurt dışına aktarmışlar
Şüphelilerin üzerleri ve ikametlerinde yapılan aramada, 100 euro, 3 bin 400 dolar, 8 Kolombiya Pezosu, 5 pound, 9 bin 75 lira, 9 telefon, 2 adet araç lastik patlatma aparatı, 26 adet ankesörlü telefon kartı, çeşitli ziynet eşyaları, el telsizi ve sahte pasaportlar ele geçirildi. Şüphelilerin Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir illerinde aynı yolla yaklaşık 2 milyon 500 bin lira para çaldıkları, paraları ise yurt dışına aktardıkları ortaya çıktı.

22 milyon lirayı not defterine tek tek işlemişler
Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin üzerlerinden çıkan bir not defterini incelemeye aldı. Daha önce farklı noktalardan da hırsızlık yaptıkları değerlendirilen çete üyelerinin daha önce 2 milyon 696 bin dolarlık (22 milyon 430 bin lira) hırsızlık olayına karıştığı ve 20 yabancı ülke vatandaşı mağdurdan çaldıkları tutarları bir not defterine kalem kalem işlediği ortaya çıktı.

Tutuklandılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan polisin, şüphelileri evde kıskıvrak yakaladığı anlar kameralara yansıdı. Polisin kapıyı açan şüphelileri yere yatırıp gözaltına aldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildi Polislerin 3 şüpheliyi yakalamak için yaptıkları baskın kameralara yansıdı 3 şüphelinin Tapu Müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip araçlarının camını kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi Şüphelilerin Antalya dahil Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir’de aynı yöntemle otomobilden para çaldıkları tespit edildi Kolombiya uyruklu 3 şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık kıyafet ve yer değiştirdikleri ortaya çıktı
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