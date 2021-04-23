1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti

DHA

1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, kredi için internetten bankaya başvuran beden eğitimi öğretmeni Özgür Fırat'ı (40) arayan dolandırıcılar, kredi notu yeterli olmadığı için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Yapılan giriş-çıkışların ardından Eskişehir´de yaşayan bir kişi, kendisini dolandırdığı iddiasıyla Fırat'tan şikayetçi oldu. Aynı gün Fırat da dolandırıldığını anlayınca emniyete başvurdu. Hakkında açılan davada, şikayetçi olmadığına yönelik emniyetten yazı gönderilince Fırat, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı ve 1 yıl hapis yattı. Antalya Emniyeti, aynı konudan başka ilde açılan davaya bu kez 'şikayetçi' olunduğuna ilişkin yazı gönderince, Fırat beraat etti. Şu an taksicilik yapan Fırat, ihraç edildiği mesleğine dönmek istiyor.
Kentteki bir devlet okulunda beden eğitimi öğretmenliği yapan Özgür Fırat, 2016'da kredi çekmek üzere bir bankaya internet üzerinden başvuru yaptı. Ardından kendisini arayan dolandırıcılar, Fırat'a kredi puanının düşük olduğunu, artırmak için hesabına para giriş çıkışı yapacaklarını söyledi. Bunu kabul eden Fırat, hesabından para çıkışları için gelen kısa mesajları banka görevlisi sandığı kişilerle paylaştı. Bunun üzerine hesaba gönderilen para, Fırat'ın cep telefonuna gelen SMS şifresiyle dolandırıcılar tarafından ATM'den çekildi. Hemen ardından arayan banka çalışanları, Fırat'a hesabıyla ilgili şikayet olduğunu söyledi. Fırat, hesabına parayı gönderen Eskişehir'de yaşayan K.H.'nin, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Özgür Fırat bunun üzerine hesabını kapatıp, polis merkezine giderek ifade verdi ve dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
OKULA GİDECEKKEN CEZAEVİNE GİTTİ
K.H.'nin şikayeti sonrası hakkında dava açılan ve 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılanan Fırat, dolandırıcı değil, mağdur olduğunu, olayın yaşandığı gün polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine mahkeme Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak, Fırat'ın şikayetçi olduğuna dair ifadeyi istedi. Ancak Emniyet Müdürlüğü, 'Fırat'ın şüpheli olarak alınan beyanı dışında müşteki sıfatıyla beyanının alınmadığını' belirten yazı gönderdi. Bunun üzerine Fırat suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezadan haberi olmayan Fırat, bir süre sonra okula giderken polis çevirmesinde aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp, cezaevine götürüldü.
ÖĞRETMENLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Öğretmenlikten de ihraç edilen Fırat, 1 yıl cezaevinde kaldı. Fırat ve avukatı Adnan Başkan, emniyetin mahkemeye "yok" dediği yazıyı da emniyete giderek buldu. Taksicilik yaparak geçimini sağlamaya başlayan Fırat'a, bir süre sonra aynı konuyla ilgili başka bir kişi tarafından Kocaeli'de dava açıldı. Duruşmaya katılan Fırat, konuyla ilgili şikayetçi olduğu yazıyı mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne belgenin doğru olup olmadığını sordu.
EMNİYET İKİNCİ MAHKEMEYE 'ŞİKAYETÇİ OLDU' DEDİ
Emniyet bu kez, belgenin doğru olduğunu, Fırat'ın şikayetçi sıfatıyla ifade verdiğini mahkemeye iletti. Bu yazı üzerine Fırat, daha önce hapis cezası aldığı aynı konuda beraat etti. Mahkemede gözyaşlarına boğulan Fırat, şimdi çok sevdiği öğretmenlik mesleğine ve öğrencilerine kavuşmak istiyor.
'HAKİM VE SAVCI YÜZÜ GÖRMEDEN CEZA ALDIM'
İnternetten kredi başvurusu yaparken dolandırıldığını söyleyen Özgür Fırat, "Beni bankadan aradıklarını söyleyerek kandırdılar ve kredi çıkarmak için hesabıma para geleceğini söylediler. 2-3 gün sonra bankadan aradılar ve hesabımla ilgili şikayet olduğunu söylediler. O an dolandırıldığımı anladım ve hesabımı kapatarak, polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Aradan 3 yıl geçti. Eskişehir'de benim adıma dava açılıyor. Mahkemenin yazdığı yazıya emniyet 'suç duyurusunda bulunmadı' diye cevap veriyor. Hakim ve savcı yüzü görmeden 3 yıl 4 ay ceza aldım" dedi.
BELGEYE 'YOK' DEDİLER CEZA ALDI, 'VAR' DEDİLER BERAAT ETTİ
Okula gittiği gün aranması olduğu gerekçesiyle cezaevine götürüldüğünü söyleyen Fırat, "1 yıl cezaevinde yattım, geçen mayıs ayında çıktım. 3 ay işsiz kaldım sonrasında da taksicilik yapmaya başladım. Emniyetin 'yok' dediği belgeyi bulduk ve başvurduk. Aynı olay ve aynı konuyla ilgili Kocaeli'den dava açıldı. Hakime her şeyi anlattım. Mahkeme ifadeyi sorunca bu sefer Antalya Emniyet'i 'belge var' dedi. Bir mahkemeye yok dediler 3 yıl 4 ay ceza aldım, mesleğim gitti, sonra bu belgeye var dediler ve beraat aldım. Olan belgeye memur nasıl yok diyebilir?" diye konuştu.
'BENİM İŞİM EĞİTİM'
Hesabının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını, bu nedenle de mağdur olduğunu belirten Fırat, psikolojik olarak kötü durumda olduğunu söyledi. Fırat, "Bir insanın başına gelmeyen şeyler benim başıma geldi. Önce yanlış cezaevine götürüldüm, yanlışlıkla 3 gün hücrede kaldım. 'Ben ne yaptım' diye düşündüm sürekli. Ben devletim için çalıştım. Bu kadar kolay olmamalıydı. Çok yıprandım. Öğretmenliğe dönmek istiyorum. Benim işim eğitim, ben niye ceza aldım, niye cezaevine girdim. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ve mesleğime geri dönmek istiyorum. Her Öğretmenler Günü'nde duygulanıyorum. Yetkililerden bu konuyla ilgili yardım istiyorum" dedi.
'MAĞDURKEN SUÇLU DURUMUNA DÜŞTÜ'
Müvekkilinin 2016'da internet bankacılığı kaynaklı dolandırıldığını söyleyen Avukat Adnan Başkan, "Müvekkilimiz mağdurken suçlu duruma düştü. Mahkemenin gerekçeli kararında ise polisten 'müşteki olarak ifade vermedi' yazısı geldi, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Öğretmenlikten ihraç edildi, dolandırıcı sıfatıyla hapiste yattı, hayatı mahvoldu" diye konuştu.
Fırat'ın mağdur olduğunu ve yeniden yargılanma için başvurduklarını belirten Başkan, "Şu anda dosyamız Yargıtay'da. Bu durumun düzeltilmesi için Antalya Emniyeti hakkında dava açmayı düşünüyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-04-23 11:36:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kemer’de 23 Nisan kutlandı
YEREL HABERLER Kemer’de 23 Nisan kutlandı
ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri girdi Sürücü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından ...
Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı
Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
YEREL HABERLER Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Kuzugöbeği mantarıyla ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Kuzugöbeği mantarıyla ekonomilerine katkı sağlıyorlar
'23 Nisan’da Çocuk Gözüyle Jandarma' resim yarışması Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada 72 öğrenciye ödül verildi
YEREL HABERLER '23 Nisan’da Çocuk Gözüyle Jandarma' resim ...
Asker uğurlamasında tabancayla havaya ateş etti
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında tabancayla havaya ateş etti
Asker uğurlama konvoyunda araçtan sarkıp, binaların arasında havaya ateş etti
YEREL HABERLER Asker uğurlama konvoyunda araçtan sarkıp, binaların ...
Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların çetelesini tuttukları 25 milyon liralık vurgun Tapu müdürlüklerinden çıkan vatandaşlara ait araçların camını kırarak hırsızlık yapan Kolombiyalı karı koca ve akrabası, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek tespit edildi Eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 şüphelinin, yaptıkları hırsızlıklardan elde ettikleri gelirlerin çetelesini tuttuğu kağıt ortaya çıktı Sürekli kılık kıyafet ve adres değiştirdikleri de tespit edilen Kolombiyalı hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların ...
2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı (2)
YEREL HABERLER 2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
AVM'de güvenlik ile vatandaş arasındaki tekme- tokat 'maske' kavgası kamerada
YEREL HABERLER AVM'de güvenlik ile vatandaş arasındaki tekme- tokat ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (EK ...
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti Sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli adamın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı
YEREL HABERLER Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 ...
Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
YEREL HABERLER Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü AVM güvenlikleri maske konusunda uyardıkları vatandaşla tekme tokat kavga etti
YEREL HABERLER AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya ...
Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildi Polislerin 3 şüpheliyi yakalamak için yaptıkları baskın kameralara yansıdı 3 şüphelinin Tapu Müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip araçlarının camını kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi Şüphelilerin Antalya dahil Adana, Bursa, Samsun, Gaziantep ve İzmir’de aynı yöntemle otomobilden para çaldıkları tespit edildi Kolombiya uyruklu 3 şüphelinin yakalanmamak için sürekli kılık kıyafet ve yer değiştirdikleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi ...
Jandarma 24 Saat uygulamada
YEREL HABERLER Jandarma 24 Saat uygulamada
2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar ...
Konyaaltı’nda 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda 23 Nisan coşkusu