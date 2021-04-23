Vali Ersin Yazıcı: “Sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Ersin Yazıcı: “Sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın”

İHA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Vali Yazıcı, gençlerin hayallerini ve üniversite hedeflerini dinleyerek meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Vali Ersin Yazıcı: “Sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Vali Yazıcı, gençlerin hayallerini ve üniversite hedeflerini dinleyerek meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle söyleşide bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gençlerden gelen soruları cevapladı. Programda Vali Yazıcı’ya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti. Söyleşide 12’nci sınıf öğrencileriyle buluşarak onların hayallerini, hedeflerini dinleyen ve meslek seçimleri noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Yazıcı, önemli bir koridora girdiklerini ve yapacakları seçimin çok önemli olduğunu ifade etti. Seçim yaparken en başta mutlu olacakları ve gönülden istedikleri bölümü seçmeleri konusunda öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, “Önümüzdeki 34 ay hayatınızın devamını etkileyecek. Bu nedenle asla sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın” dedi.

“Hayatınızın geri kalanını belirleyeceğiniz önemli bir karar vereceksiniz”
Öğrencilerin hayatlarıyla ilgili önemli bir tercih dönemine girdiklerine vurgu yapan Vali Yazıcı, “Bir Vali olarak en sevdiğim programlar gençlerimizle bir araya geldiğim programlardır. Sizlerle sohbet etmek sizleri dinlemek beni çok mutlu ediyor. Gerçekleştireceğimiz bu söyleşide sizlere ne kadar nasihat etmek istemesemde bazen kaçınılmaz oluyor. Fakat bazı şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 17 18 yaşlarında pırıl pırıl gençler olarak yaşamınızın en önemli kararını vereceksiniz. Hayatınız boyunca binlerce karar vereceksiniz ama bunlardan birkaç tanesi çok önemli kararlar olacak. Birkaç ay sonra çok önemli bir hayat koridoruna gireceksiniz. Bir yolu tercih edip o koridora gireceksiniz. Baktığımız da dünya çapında insanlar aldığı eğitime, bilgiye yakın işleri yapmaktalar. Yani insanoğlu aldığı eğitime yüzde 70, yüzde 80 uygun bir iş seçiyor kendisine” diye konuştu.

“Gönlünüzden geçmeyen aklınıza yatmayan hiçbir yoldan gitmeyin”
Öğrencilere sevmedikleri bir mesleği asla seçmemeleri gerektiğini belirten Vali Yazıcı, “Seçeceğiniz bölüm mesleğinizi, mesleğiniz hayatınızı belirleyecek. Genellikle evliliğiniz kendi bulunduğunuz çevreye göre büyük oranda belirleniyor. Büyük oranda bu evlilik yakın çevrenizden yani ya üniversite ya iş ya da işle ilgili oluşan çevrenizden oluyor. Dolayısıyla evlilik gibi yaşamınızı çok etkileyen önemli bir kararda bu gireceğiniz hayat koridoruyla şekillenecek. Bu seçtiğiniz koridorda yürüyeceksiniz. Seçeceğimiz koridor çok önemli. Bu konuda sizlere hiçbir öğütüm hiçbir nasihatım yok. İstediğiniz koridoru seçebilirsiniz. Tek diyeceğim şu. Gönlünüzden geçmeyen aklınıza yatmayan hiçbir yoldan gitmeyin. Ömrünüz boyunca mutsuz olursunuz. İnsan sevdiği işi yaptığında başarıya ulaşır” diye konuştu.

“Hedefleriniz geleceğinizi oluşturmada önemli bir araçtır”
Öğrencilerin “Hayaliniz Vali olmak mıydı?” sorusunu ise Vali Yazıcı şöyle yanıtladı: “Hayalim vali olmak değildi. Benim de bir hayalim vardı. Sizlerin de hayalleri vardır. Her insanın hayali vardır. Ne okursam okuyayım İstanbul’da okumak istiyordum. Bu sebeple bütün tercihlerimi İstanbul’daki okullara yaptım. İstanbul’da bir üniversite kazanayım, bölüm ne olursa olsun diye düşünüyordum. Sizin yaşlarınızdaki en büyük hayalim buydu. Doğru mu orası tartışılır. Diyeceğim şu ki kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza herhangi bir engel göremiyorum. Hedeflerimiz geleceğinizi oluşturmada önemli bir araçtır. Ben sizin yaşlarınızdaki hayalimi gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim İstanbul’da okudum.”

“Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmeliyiz”
Söyleşi sonunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi bir eğitim almaları kadar kültürel değerler anlamında da eğitimin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı, Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştireceğiz. Anadolu tabiriyle ‘Adam gibi adam’ yetiştirmeliyiz. Eğitim çok önemlidir, ama kültürel değerlerimizin eğitimi de bir o kadar değerlidir. Öğrencilerimize milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi aşılamalıyız. Bu sayede ülkemize faydalı gençlerin yetişeceğinden hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetinde son anda fark edip bulduğu yavru kedileri şırınga ile besliyor Annesini bulamadıkları yavru kediler için seferber oldular
YEREL HABERLER Kamyonetinde son anda fark edip bulduğu yavru ...
Korkuteli’nde Sade 23 Nisan Töreni
YEREL HABERLER Korkuteli’nde Sade 23 Nisan Töreni
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
YEREL HABERLER 1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği ...
Alanya’da 23 Nisan töreni korona gölgesinde yapıldı
YEREL HABERLER Alanya’da 23 Nisan töreni korona gölgesinde yapıldı
Kemer’de 23 Nisan kutlandı
YEREL HABERLER Kemer’de 23 Nisan kutlandı
ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından içeri girdi Sürücü ile arkasındaki arkadaşı yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER ATV sürücüsü park halindeki araca çarpıp camından ...
Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 23 Nisan törenle kutlandı
Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
YEREL HABERLER Antalya'da koronavirüs tedbirli 23 Nisan töreni
Kuzugöbeği mantarıyla ekonomilerine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Kuzugöbeği mantarıyla ekonomilerine katkı sağlıyorlar
'23 Nisan’da Çocuk Gözüyle Jandarma' resim yarışması Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada 72 öğrenciye ödül verildi
YEREL HABERLER '23 Nisan’da Çocuk Gözüyle Jandarma' resim ...
Asker uğurlamasında tabancayla havaya ateş etti
YEREL HABERLER Asker uğurlamasında tabancayla havaya ateş etti
Asker uğurlama konvoyunda araçtan sarkıp, binaların arasında havaya ateş etti
YEREL HABERLER Asker uğurlama konvoyunda araçtan sarkıp, binaların ...
Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların çetelesini tuttukları 25 milyon liralık vurgun Tapu müdürlüklerinden çıkan vatandaşlara ait araçların camını kırarak hırsızlık yapan Kolombiyalı karı koca ve akrabası, 800 saatlik MOBESE ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek tespit edildi Eş zamanlı operasyonla yakalanan 3 şüphelinin, yaptıkları hırsızlıklardan elde ettikleri gelirlerin çetelesini tuttuğu kağıt ortaya çıktı Sürekli kılık kıyafet ve adres değiştirdikleri de tespit edilen Kolombiyalı hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Kolombiyalı hırsızlık çetesinden, mağdurların ...
2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı (2)
YEREL HABERLER 2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
AVM'de güvenlik ile vatandaş arasındaki tekme- tokat 'maske' kavgası kamerada
YEREL HABERLER AVM'de güvenlik ile vatandaş arasındaki tekme- tokat ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 3 - Gaziantep FK: 2 ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü: 3-2
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (EK ...
Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza gözyaşları içinde beddua etti Sol tarafı tamamen felç olan 47 yaşındaki engelli adamın akülü tekerlekli sandalyesi oturduğu apartmanın merdiven dairesinden çalındı
YEREL HABERLER Engelli adam, akülü sandalyesini çalan hırsıza ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 ...
Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
YEREL HABERLER Gençlik Spor, Yetenekli Minikleri Ödüllendirdi
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü AVM güvenlikleri maske konusunda uyardıkları vatandaşla tekme tokat kavga etti
YEREL HABERLER AVM girişinde maske tartışması tekme tokat kavgaya ...