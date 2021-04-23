Vali Ersin Yazıcı: “Sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerle söyleşi gerçekleştiren Vali Yazıcı, gençlerin hayallerini ve üniversite hedeflerini dinleyerek meslek seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle söyleşide bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gençlerden gelen soruları cevapladı. Programda Vali Yazıcı’ya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er eşlik etti. Söyleşide 12’nci sınıf öğrencileriyle buluşarak onların hayallerini, hedeflerini dinleyen ve meslek seçimleri noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Vali Yazıcı, önemli bir koridora girdiklerini ve yapacakları seçimin çok önemli olduğunu ifade etti. Seçim yaparken en başta mutlu olacakları ve gönülden istedikleri bölümü seçmeleri konusunda öğrencilerle sohbet eden Vali Yazıcı, “Önümüzdeki 34 ay hayatınızın devamını etkileyecek. Bu nedenle asla sevmediğiniz bir meslek seçip mutsuz olmayın” dedi.



“Hayatınızın geri kalanını belirleyeceğiniz önemli bir karar vereceksiniz”

Öğrencilerin hayatlarıyla ilgili önemli bir tercih dönemine girdiklerine vurgu yapan Vali Yazıcı, “Bir Vali olarak en sevdiğim programlar gençlerimizle bir araya geldiğim programlardır. Sizlerle sohbet etmek sizleri dinlemek beni çok mutlu ediyor. Gerçekleştireceğimiz bu söyleşide sizlere ne kadar nasihat etmek istemesemde bazen kaçınılmaz oluyor. Fakat bazı şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 17 18 yaşlarında pırıl pırıl gençler olarak yaşamınızın en önemli kararını vereceksiniz. Hayatınız boyunca binlerce karar vereceksiniz ama bunlardan birkaç tanesi çok önemli kararlar olacak. Birkaç ay sonra çok önemli bir hayat koridoruna gireceksiniz. Bir yolu tercih edip o koridora gireceksiniz. Baktığımız da dünya çapında insanlar aldığı eğitime, bilgiye yakın işleri yapmaktalar. Yani insanoğlu aldığı eğitime yüzde 70, yüzde 80 uygun bir iş seçiyor kendisine” diye konuştu.



“Gönlünüzden geçmeyen aklınıza yatmayan hiçbir yoldan gitmeyin”

Öğrencilere sevmedikleri bir mesleği asla seçmemeleri gerektiğini belirten Vali Yazıcı, “Seçeceğiniz bölüm mesleğinizi, mesleğiniz hayatınızı belirleyecek. Genellikle evliliğiniz kendi bulunduğunuz çevreye göre büyük oranda belirleniyor. Büyük oranda bu evlilik yakın çevrenizden yani ya üniversite ya iş ya da işle ilgili oluşan çevrenizden oluyor. Dolayısıyla evlilik gibi yaşamınızı çok etkileyen önemli bir kararda bu gireceğiniz hayat koridoruyla şekillenecek. Bu seçtiğiniz koridorda yürüyeceksiniz. Seçeceğimiz koridor çok önemli. Bu konuda sizlere hiçbir öğütüm hiçbir nasihatım yok. İstediğiniz koridoru seçebilirsiniz. Tek diyeceğim şu. Gönlünüzden geçmeyen aklınıza yatmayan hiçbir yoldan gitmeyin. Ömrünüz boyunca mutsuz olursunuz. İnsan sevdiği işi yaptığında başarıya ulaşır” diye konuştu.



“Hedefleriniz geleceğinizi oluşturmada önemli bir araçtır”

Öğrencilerin “Hayaliniz Vali olmak mıydı?” sorusunu ise Vali Yazıcı şöyle yanıtladı: “Hayalim vali olmak değildi. Benim de bir hayalim vardı. Sizlerin de hayalleri vardır. Her insanın hayali vardır. Ne okursam okuyayım İstanbul’da okumak istiyordum. Bu sebeple bütün tercihlerimi İstanbul’daki okullara yaptım. İstanbul’da bir üniversite kazanayım, bölüm ne olursa olsun diye düşünüyordum. Sizin yaşlarınızdaki en büyük hayalim buydu. Doğru mu orası tartışılır. Diyeceğim şu ki kendinize doğru hedefler belirleyip o doğrultuda hareket ederseniz hedefinize ulaşmanıza herhangi bir engel göremiyorum. Hedeflerimiz geleceğinizi oluşturmada önemli bir araçtır. Ben sizin yaşlarınızdaki hayalimi gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim İstanbul’da okudum.”



“Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştirmeliyiz”

Söyleşi sonunda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin iyi bir eğitim almaları kadar kültürel değerler anlamında da eğitimin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı, Çocuklarımızı iyi insan olarak yetiştireceğiz. Anadolu tabiriyle ‘Adam gibi adam’ yetiştirmeliyiz. Eğitim çok önemlidir, ama kültürel değerlerimizin eğitimi de bir o kadar değerlidir. Öğrencilerimize milli, manevi ve ahlaki değerlerimizi aşılamalıyız. Bu sayede ülkemize faydalı gençlerin yetişeceğinden hiç şüphem yok” şeklinde konuştu.

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