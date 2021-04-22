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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rui Mota: “Rakibimizden daha iyi oynadık, yenildik”

İHA

Rui Mota: “Rakibimizden daha iyi oynadık, yenildik”

Süper Lig’in 36. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 32’lik skorla mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, “Biz rakibimizden daha iyi oynamamıza rağmen duran toptan yediğimiz gollerden maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK’nin Yardımcı Antrenörü Rui Mota, hakemler tarafından cezalandırıldıklarını söyledi. Mota, “Bu konuyla Alanyaspor’un hiçbir alakası yok. Maça dönecek olursak ilk yarıda Pawel’e yapılan bir pozisyonda sıkıntı oldu. Rakip takımın stoperi Pawel’i itiyor ve orada net bir penaltı olmasına rağmen hiç müdahale yapılmıyor. Dolasıyla aklımıza bir karşılaştırma geliyor. Bizim 2 maç öncesinde Fenerbahçe maçında attığımız bir golde Papy’nin pozisyonunda sadece dokunuyor olmasına rağmen faul verildi ve gol iptal edildi. Ama burada açık bir faul olmasına rağmen penaltı verilmiyor. İkinci bir olay ise hocamız neden kart gördü? Neden oyundan atıldı? Hiç kimseyle konuşmadı ve sadece kendi oyuncularına orada bir şey söyledi ama yardımcı hakem, hakeme kart vermesini söyledi. Bu tarz olayların oyunda çok etkisi oldu. Oysa maçta çok rahat oynuyor, rakip kaleye çok rahat geliyorduk ve gollerde attık. Rakibimizin attığı goller hep duran toptan oldu. Biz ilk defa duran toptan 3 gol yiyoruz. Artık bu konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Oysa ki bütün hafta boyunca sürekli buna çalışıyoruz. Biz rakibimizden daha iyi oynamamıza rağmen duran toptan yediğimiz gollerden maalesef puan alamadık. Biz daha iyi oynadığımızı düşünüyoruz” dedi.

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