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Çağdaş Atan: “Oyunun başından sonuna kadar maçın hakimi bizdik”

İHA

Çağdaş Atan: “Oyunun başından sonuna kadar maçın hakimi bizdik”

Süper Lig’in 36. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 32’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Oyunun başından sonuna kadar maçın hakimi bizdik. Geriye düştük, pes etmedik. Bugün 18 puanla geriye düşüp en çok puan toplayan takım konumundayız. Bu bizim için sevindirici” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, çok iyi mücadele ettiklerini aktardı. Atan, “Oyunun başından sonuna kadar maçın hakimi olan bizdik. Geriye düştük, pes etmedik. Bugün 18 puanla geriye düşüp en çok puan toplayan takım konumundayız. Bu bizim için sevindirici. Bazı üzerimizde bu konuda algılar vardı. Kapalı savunmalarla ilgili; bu konuyu çalışıp geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Yavaş yavaş seneye daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı..

“4 puan önlerine geçtik”
İki gol yediklerini ancak maçta pes etmediklerini belirten Atan, “3 tane duran top golü attık ama üçünü de dün çalıştığımızı söyleyebilirim. Özellikle Mustafa'nın ön ve Caulker'ın arka direk golleriydi. Bu da bizler için oldukça sevindirici oldu. Önemli bir rakibi yendik onlara karşı maç eksikliği dezavantajını da elimize aldık. 4 puan önlerine geçtik” diye konuştu.

“Aynı ciddiyetle devam edeceğiz”
Bir gazetecinin Alanyaspor’un kapanan takımlarınla ilgili bazı sorunlarının olduğu yönünde sorusuna yanıt veren Atan, “Sezon boyunca iyi işler yaptık. Beklentileri yükselttik. Daha iyi yerlerde de olabilirdik. Alanyaspor’un marka değeri olarak devre arasında en iyi oyuncusu kaybetmiş bir takım olarak hala ilk 5'in içinde olmak bizler için sevindirici ve bizim için 5 maç kaldı. 5 final maçı hepsinin hikayesi olacak. Düşme ve şampiyonluğa oynayan takımlarla oynayacağız. O yüzden aynı ciddiyetle devam edip kazanabildiğimiz kadar maç kazanacağız. Biz her şekilde gol atabilen bir takımız özellikle son maçlarda. Berkan çok iyi pozisyonlara giriyor bizi sevindiriyor bazen kaçırıyor ama oralarla yeni tanışıyor. Kendini daha da geliştireceğiz, çok çalışıyoruz. daha Onun arkasından Umut'u, Ahmet'i, Fatih'i getirmek istiyoruz hem üreten hem de rekabetçi bir takım olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Oyuncularıma bana yardımcı olduklarından dolayı teşekkür ediyorum"
Takımın ilk yarı ve ikinci yarı performans arasındaki farkı da değerlendiren Atan, şunları söyledi:
“İlk yarıda biten kadroyla devam etseydi şuna daha farklı pozisyonda olurduk. Antalyaspor dışında diğer tüm takımlar kadrolarını güçlendirdiler. Biz aksine Bakasetas’ı kaybettik. Biz Bakasetas varken bir iki oyuncu almayı düşünürken gittikten sonra oyuncu almadık. Tabii ki kulübün ekonomik politikası ve saygı duymak zorundayız bu konuda serzenişimiz olmadı. Önde çok kaliteli oyuncu kaybettik bir de onu rakibimize verdik. Bizden hem Bakasetas’ı aldılar hem de yerimiz aldılar. Biz bunu başka şeylerle kapatmaya çalıştık. Dinamizmimizle başka oyuncularla, Umut’a, Efkan'a şans vermeye başladık. Berkan’ı görüyorsunuz, gelişimi her geçen üzerine katarak gidiyoruz. Bizim için 45 milyon Euro'luk bir oyucu. Bunlar Alanyaspor için kazanç. Farklı oyunlar da denedik ve kendimizi seneye hazırlamaya çalıştık çünkü aklımızda seneye şampiyonluk var. Oyuncularımızı da görüyoruz iyi reaksiyonlar veriyorlar. Ama bugün kariyerimin en stresli maçlarından biriydi. Oyuncularıma bunun altından kalkmam için bana yardımcı olduklarından dolayı teşekkür ediyorum ne sevinmeye ne de üzülmeye zaman var. 3 gün sonraki Başakşehir maçını düşünüyoruz.”

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