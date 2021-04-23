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Antalya'da kısıtlama sessizliği Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

İHA

Antalya'da kısıtlama sessizliği Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, kısıtlamadan muaf turistlere kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya’da sessizlik hakim oldu. Kentin sokak ve plajları kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya’nın meydan, cadde ve sokakları boş kaldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde ise kısıtlamadan muaf turistlerin olduğu görüldü. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise kısıtlamadan muaf tutulan turistlere kaldı. Sahil boyunca polis ekipleri hem motosikletli kişiler hem de turistler üzerinde uygulama yaptı. Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı’nda golf arabasıyla denetim yapan polis ekiplerine 'Karamel' isimli sokak köpeği de eşlik etti. Sokak köpeğinin polislerin aracının arka bölümünde yolculuk yapması renkli görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte turistler sahilde güneşlenip, denize girdi.

"Sahildekiler hep yabancı"
Rusya’nın başkenti Moskova'dan bir aylığına Antalya’ya tatile gelen Recai Aldemir, “Şu an yaşanan kötü bir durum. Yaşananlara inanamıyorum. Rusya’da herkes rahat her yer açık. Bugün kısıtlama var denize geldim. Sahildekiler şu an hep yabancı. Bugün de denizin keyfini çıkarıyoruz” dedi.

"Antalya'ya gelmek istiyorlar"
Rusların Antalya’yı çok sevdiğini dile getiren Aldemir, “Onlar turistik yer olan Antalya’ya biran önce gelmek istiyorlar. Ama kısıtlama var. Ne zaman yollar açılır bilmiyoruz. Haziranın başı gibi her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. Ruslar Antalya’ya gelmeyi çok istiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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