Gaziantep’ten Alanya’ya getirilen uyuşturucu polise takıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Gaziantep’ten Antalya plakalı otomobille Alanya'ya uyuşturucu getirileceğini belirledi. Tespit üzerine polis, takibe aldığı şüpheli aracı saat 11.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde durdurdu. Araçta bulunan C.Ö. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi, 117 gram eroin, 8 adet uyuşturucu ve 0.48 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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