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Konyaaltı Sahili, kısıtlamada turistlere kaldı 

DHA

Konyaaltı Sahili, kısıtlamada turistlere kaldı 


Semih ERSÖZLERSüleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim olurken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ise turistler, denize girip, güneşlendi. 
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan ve vaka oranı 100 binde 301,65'e ulaşan Antalya'da, 82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Yazı aratmayan günlerin yaşandığı kentte, hava sıcaklığı 23 dereceye kadar çıkınca kısıtlamadan muaf turistler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Turistler, su sıcaklığı 18 derece olan denize girerken, kumların üzerinde uzanıp, güneşlendi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERSüleyman EKİN
2021-04-23 14:51:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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