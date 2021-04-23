Antalyaspor´dan Mete Kalkavan eleştirisi

Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya Mete Kalkavan´ın atanmasını eleştirdi.
Aziz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu´nun yıllardır `İstanbul takımlarını üzmeyelim´ mantığı ile yaptığı atamalarından biri ile daha karşı karşıya olduklarını kaydetti. Yazılı açıklama yapan Aziz Çetin, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya Mete Kalkavan´ın atanmış olmasını hayret ve şaşkınlıkla, Türk futbolu adına endişe ile öğrendiklerini belirterek, şöyle dedi:
"Bilinmesini isteriz ki balık hafızalı değiliz. Mete Kalkavan´ın 18 Şubat 2019 tarihinde oynadığımız Medipol Başakşehir karşılaşmasında aleyhimize yapmış olduğu, maçın skoruna etki edecek hataları unutamadık. 5 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Göztepe müsabakasında, karşılaşma 1-1´ken rakibimiz lehine verdiği 2 penaltı kararını unutmadık. 2 Kasım 2020 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında VAR hakemi iken müsabakanın hakemi Bahattin Şimşek´i nasıl yanlış yönlendirip skora etki ettiğini unutmadık. Biz bunları unutmazken, öyle sanıyoruz ki 3 gün önce TrabzonsporGalatasaray maçına da aynı hakemi atadığınızı sizler unuttunuz. Yarınki rakibimiz Galatasaray´ın 3 gün önce yönetimi nedeniyle eleştirdiği bir hakemin 3 gün sonra bizim maçımıza atanmasının mantıklı, insaflı, akılcı bir tek sebebini bulmakta zorlanıyoruz. Bir hakemin 3 gün içinde 2´nci kez, 12 gün içinde 3´üncü kez müsabakalara ataması, aklımıza `Bu ülkede müsabaka yönetecek başka hakem yok mu?´ sorusunu getiriyor. Bu güne kadar adil yönetim adına dile getirdiğimiz serzenişlerimizi bu kez endişe ile seslendiriyor, atamayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-23 20:45:59
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