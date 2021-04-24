(son dakika) Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın Antalya kampına katıldı

Kabine toplantısı ne zaman? Tam kapanma mı geliyor?

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Serhan Türk, Antalya DHA Karantina süresi biten Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın Antalyaspor maçı için kamp yaptıkları otele geldi. Deplasmanda oynanacak mücadele için karantina süresi biten ve son testleri negatif çıkın Mısırlı oyuncu, Fatih Terim görev verirse maç kadrosunda olacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2021-04-24 12:31:52



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