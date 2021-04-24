Kısıtlamadan muaf turistler, Konyaaltı Sahili'nde



İbrahim LALELİ/ANTALLYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, sıcak havayı fırsat bilerek, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde güneş ve deniz keyfi yaptı.

Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokak kısıtlamasından muaf olan turistler, Antalya'da sahillere akın etti. Kısıtlamanın 2'nci gününde Konyaaltı Sahili'nde turistler, denize girip, güneşlendi. Antalyalıların ise kısıtlamaya uyduğu gözlendi. Kentte hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçülürken, nem oranının da yüzde 65 olduğu belirlendi. Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen turistlerin, fiziki mesafeye uygun olarak güneşlendiği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-24 12:49:05



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