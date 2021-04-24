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Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir'den puan almak istiyor

DHA

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir'den puan almak istiyor


Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya),(DHA) Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Deplasmanda bu sezon istediği sonuçları çok alamayan Alanyaspor, Başakşehir deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda yarın saat 16.00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Özgür Yankaya yapacak. Perşembe günü evinde Gaziantep FK'yi 3-2'lik skorla mağlup eden Akdeniz temsilcisi, düşme hattındaki rakibinden de puan ya da puanlar almak istiyor. Son haftalara gelinirken, ilk beş hedefini korumak isteyen Alanyaspor, en son Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.
BAŞAKŞEHİR İLE 10'UNCU RANDEVU
Aytemiz Alanyaspor ile Başakşehir lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 4, Alanyaspor 2 kez galip gelirken, 3 maçta da rakipler puanları paylaştı. İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü ev sahibi ekip kazanırken bir maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor'un deplasmanda hiç galibiyeti bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı ise Alanyaspor 3-0'lık skorla aldı.
CAULKER KART CEZALISI
Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, takımda Hasan Hüseyin dışında başarılı stoper Steven Caulker kart cezalısı olarak bu maçta forma giyemeyecek. Gaziantep FK maçında sarı kart gören Caulker, Başakşehir maçında yer alamayacak, Çağdaş Atan'ın başarılı stoper yerine bu maçta Fatih Aksoy'a şans vermesi bekleniyor. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Efecan, Moubandje ve Marafona sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu oyunculardan birisinin bu maçta kart görmesi halinde Perşembe günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL KADRO
Alanyaspor'un Başakşehir maçında sahada olması beklenen muhtemel 11'i şöyle:
Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Mustafa
SAKAT: Hasan Hüseyin Acar
CEZALI: Steven Caulker
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-24 13:43:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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