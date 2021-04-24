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Otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı

DHA

Otomobiller çarpıştı: 2'si ağır 5 yaralı


Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kopan elektrik teli korkuya neden oldu.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilbayır Mahallesi Adem Yörük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Serkan T. yönetimindeki 34 DIN 162 plakalı otomobil Adnan Menderes Caddesi´nde seyir halindeyken, sokaktan kontrolsüz kavşağa çıkan Sadullah S. yönetimindeki 07 GSU 21 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan araçlardan biri elektrik direğine çarptı, kopan tel ise yere düştü. Kazada Mehmet Serkan T. ile diğer araç sürücü Sadullah S. ve savrulup yola fırlayan yanındaki Vedat K., Recep K. ve Mehmet Mansur E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazanın ardından bölgeye gelen ekipler, hattaki elektriği kesip, tamiratını gerçekleştirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2021-04-24 14:29:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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