Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)

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YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Antalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi. Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi. Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-24 14:56:54



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