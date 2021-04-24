Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden karla mücadele çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yörüklerin yayla göçünün yaklaşmasıyla Manavgat ilçesine bağlı Dumanlı yayla yolunu iş makineleriyle kardan temizledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bir taraftan sahilleri sezona hazırlarken, diğer yandan da Torosların zirvesinde karla mücadele çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Yörüklerin yayla göçü öncesinde karla kaplı yayla yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri son olarak Manavgat'a bağlı Dumanlı yayla yolunda karla mücadele çalışması yaptı. Manavgat ve Serikli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan Dumanlı yayla yolu Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından iş makineleri ile kardan temizlendi. Yer yer yoğun kar birikintilerinin bulunduğu Yayla yolu hummalı bir çalışmayla ulaşıma açıldı.

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