Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan motositletin sürücü Ş.A. ile arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Kaza, KorkuteliAntalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Ş.A. yönetimindeki 48 AAH 993 plakalı motosiklet, sürücüsnün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Ş.A. ile arkasındaki arkadaşı H.S. yaşamını yitirdi.

Ş.A. ve H.S.'nin cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-04-24 16:52:57



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