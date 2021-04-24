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Konak Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde

DHA

Konak Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finalde


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2021 Sağlık Çalışanları Sezonu´nda D Grubu´nda Konak Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi.
Manavgat´ta bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde Kocaeli Bayan Futbol Takımı, Kayseri Gençlerbirliği ile Konak Belediyespor ise Karadeniz Ereğli Belediyespor´la karşılaştı. Her iki maçta saat 14:30´da başladı. Kocaeli Bayan Futbol Takımı, Kayseri Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşma çok çekişmeli geçti. Narin Yakut´un attığı golle 1-0 öne geçen Kayseri Gençlerbirliği, rakip takımdan Erva Karaovalı´nın 2 golüne engel olamayınca ilk yarı Kocaeli Bayan Futbol Takımı´nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayseri Gençlerbirliği, Nazlı Feride Aletirik´in golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu sonuçla noktalandı. Bu sonuçla Kayseri Gençlerbirliği grupta ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Kocaeli Bayan Futbol Takımı antrenörü Özge Arslan, alt yapıya çalışan bir ekip olduklarını söyleyerek, "Eksiklerimiz vardı, cezalılarımız vardı. Aslında bu gruptan çıkabilecek bir potansiyele sahiptik. Güzel bir maç oldu. Kayseri´de bizim gibi genç bir ekip. O yüzden seyir zevki güzel oldu" dedi. Kayseri Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sercan Erdoğan da yaptığı açıklamada, son maçta havanın sıcak olması nedeniyle zorlandıklarını söyleyerek, "İlk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle kızlar mücadelelerini verdi. İstediğimiz skoru aldık ve çeyrek finale çıktık. Biz maç maç gidiyoruz, kızlarımız mücadelelerini göstersin, yensin, yenilsin önemli değil. Biz mücadele görmek istiyoruz" diye konuştu.
D Grubu´nda oynanan diğer karşılaşmada ise Konak Belediyespor´la Karadeniz Ereğli Belediyespor karşı karşıya geldi. Büyük çekişme içinde geçen maçın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Seval Kıraç´ın attığı golle Konak Belediyespor maçtan 1-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
Maçın ardından açıklama yapan Konak Belediyespor Teknik Direktörü Ali Alanç, "Bu ligin hiç oynanmamasındansa, bu şekilde bile oynanması doğruydu. Ama TFF biraz daha zamanı uzatsaydı, 15-20 gün daha zaman verseydi herhalde biz buraya daha iyi bir takımla gelebilirdik" dedi. Şu anda altyapı oyuncularıyla oynadıklarını söyleyen Alanç, "Diğer takımlar da, rakibimiz Karadeniz Ereğli de kendi ilçesinden topladığı kızlarıyla buraya kadar geldi. İyi işler yapıyorlar, iyi mücadele ediyorlar" şeklinde konuştu.
Karadeniz Ereğli Belediyespor antrenörü Sertan Kuzu da TFF yetkililerine teşekkür ederek, "Bizim gibi alt yapıya önem veren kulüpler açısından son derece verimli oldu. Biz, ilçemizde köylerimizden araştırma yapıp kızlarımızı topladık ve burada oynatma fırsatı bulduk. Bu yüzden bizim için çok verimli oldu. TFF´den ricam, bu turnuvanın aynısını yıldız ve genç kızlar statüsünde de yaparlarsa çok daha verimli olacaklarını düşünüyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
KocaeliKayseri maçından görüntü
-RÖP 1: Özge Arslan (Kocaeli)
RÖP 2: Sercan Erdoğan (Kayseri)
Konak-Ereğli maçından görüntüler
RÖP 1: Ali Alanç (Konak)
RÖP 2: Sertan Kuzu (Kdz. Ereğli)
  DHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-04-24 18:06:14

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