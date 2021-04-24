Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü (2)

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarpan motosiklette yaşamını yitirenlerin kimliği tespit edildi. Ölenlerin Şemsi Akarca ve Hakan Sert olduğu belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-04-24 18:39:20



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