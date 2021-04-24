(Düzeltme) Antalya’da hız motosikleti kazası: 2 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan hız motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

Kaza, Korkuteli Antalya karayolu Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 48 AAH 993 plakalı hız motosikleti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Motosikletin üzerinde bulunan Şemsi Akarca ile Hakan Sert, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayarak çelik bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin yaptıkları kontrolde her iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.