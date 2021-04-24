Süper Lig: FT Antalyaspor:0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Fredy’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası içi sol tarafından arka direğe kestiği ortada Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

33. dakikada Emre Akbaba’nın ceza sahası dışından sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes’in direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Gedson Fernandes’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

45+3 dakikada çalımlarla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Halil'in dokunuşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.

45+4. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

FT Antalyasppor: Boffin xx, Bahadır Öztürk x (Ali Eren İyican dk. 45 x), Kudriashov x, Naldo x, Mert Yılmaz x, Bünyamin Balcı xx, Amilton xx, Ufuk Akyol xx, Fredy xx, Serdar Gürler x (Orgill dk.21 x), Podolski x

Yedekler: Doğukan özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Nuri Şahin, Drole, Omar Imeri

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Galatarasay: Muslera xx, Şener Özbayraklı xx, Donk xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx, Emre Akbaba xx, Gedson Fernandes xx, Emre Kılınç xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Dervişoğlu xx

Yedekler: Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Luyindama, Mustafa Muhammed, Saracchi, Arda Turan, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz (FT Antalyaspor)

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