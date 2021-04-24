Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bahadır Öztürk (Dk.45 Ali Eren), Kudryashov, Naldo, Mert Yılmaz (Dk.80 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk.21 Orgill), Podolski
GALATASARAY: Muslera Şener, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk.90+2 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk.63 Mostafa Mohammed), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk.63 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk.90+2 Oğulcan), Halil Dervişoğlu (Dk.78 Ryan Babel)
GOL: Dk.77 Mostafa Mohammed (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Dk.58 Podolski, Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray)
Süper Lig´in 37´nci Galatasaray deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maç öncesinde vefat eden A Milli Takım ve Fenerbahçe´nin eski futbolcusu Tuncay Becedek için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
6´ncı dakikada Fredy´nin ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu kaleci Muslera´da kaldı.
9´uncu dakikada Etebo´nun ceza alanı içine ortasında Ömer Bayram topu kafa ile Emre Akbaba ile buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
14´uncü dakikada Halil Dervişoğlu´nun ceza alanı dışı sol çaprazından şutu üstten auta gitti.
33´üncü dakikada Emre Kılınç´ın ceza alanı dışı yaklaşık 25 metre mesafeden sert şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.
34´üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Gedson Fernandes'in ceza alanına gönderdiği ortayı Boffin kornere çeldi.
35´inci dakika Gedson Fernandes´in ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan şutu kaleci Boffin´de kaldı.
41´inci dakikada Galatasaray serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram´ın ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleye sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak üstten kornere gönderdi.
43´üncü dakikada Galatasaray serbest atış kullandı. Ömer Bayram topu bu kez direk kaleye değil, kale önüne ortaladı. Halil Dervişoğlu´nun kafa vuruşu az farkla yan direkten auta gitti.
45+3 dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan Antalyaspor ceza alanına kadar girdi ve pasını verdi. Kale önünde Halil Dervişoğlu´nun vuruşu kaleci Boffin´in ayağından kornere çıktı.
45+4´üncü dakikada Emre Akbaba´nın sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
57´nci dakikada Galatasaray ceza yayı içinden kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Ömer Bayram´ın şutunu kaleci Boffin taca gönderdi.
58´inci dakikada Şener´e yaptığı faul sonrasında ikinci sarıyı gören Podolski kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
69´uncu dakikada Kerem topu ceza alanına gönderdi. Arda´nın pasında Mostafa Mohammed´in vuruşu yan kale direğinden oyun alanına geri geldi. Kaleci Boffin yatarak topa hakim oldu.
70´inci Dakikada Mostafa Mohammed´in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak oyun alanına geri gönderdi.
71´inci dakikada Halil Dervişoğlu sol çaprazda kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta gitti.
77´inci dakikada sağ kanattan Şener´in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mostafa Mohammed´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.
Maç sonunda hakem Mete Kalkavan yoğun itirazları üzerine üst üste çift sarı kartın ardından Fraport TAV Antalyaspor'dan Kudrıashov´a kırmızı kart gösterdi.
DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-24 22:45:04
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