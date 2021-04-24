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Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti Antalya’da dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobil sürücüsü paramparça olan otomobilden yürüyerek çıktı

İHA

Direğe çarpıp ikiye ayrılan otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti Antalya’da dehşete düşüren kaza güvenlik kameralarına yansıdı Otomobil sürücüsü paramparça olan otomobilden yürüyerek çıktı

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak adeta ikiye ayrılıp hurdaya döndü. Otomobilin takla atarak durduğu feci kazada sürücüsü paramparça olmuş otomobilden çıkıp arkadaşını kontrol etti. 2 kişinin yaralandığı kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi D650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru gelmekte olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil süratli bir şekilde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp adeta ortadan ikiye ayrıldı. Çarpmanın şiddeti parçaları etrafa saçılan otomobil, hurdaya döndü. Feci kazada sürücünün hemen araçtan otomobilden çıkan sürücü yaralı olmasına aldırmadan arkadaşını kontrol etti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan sürücü ve arkadaşı olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde süratle gelen otomobilin bir anda kontrolden çıkarak direğe çarptığı ve takla attığı görülüyor. Ardından ise sürücü araçtan çıkarak arkadaşını kontrol ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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