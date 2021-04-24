Antalyaspor’dan hakem ve yayıncı kuruluş tepkisi! Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: “Camiamızın Sayın Mete Kalkavan'la ilgili problemleri var” “İnşallah bir Anadolu takımı, İstanbul takımına gol attığı zaman, Türkiye milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır”

Süper Lig’in 37. haftasında evinde Galatasaray’a 10 yenilen Antalyaspor, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan’a ve yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Kulübün Basın Sözcüsü Aziz Çetin, maşın ardından yaptığı açıklamada, “Camiamızın Mete Kalkavan'la ilgili problemleri var. Podolski'ye gösterilen ikinci sarı kart çok basitti. Bir sitemimim de yayıncı kuruluşa var. İnşallah bir Anadolu takımı, İstanbul takımına gol attığı zaman, Türkiye milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır” dedi.

FT Antalyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında evinde Galatasaray’a 10 mağlup oldu. Maç sonunda ise kırmızıbeyazlı cephede hakem ve yayıncı kuruluşa tepki geldi. Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, takımın sakatlıklar ve korona virüs sebepleriyle sahaya eksik çıktığına dikkat çekti. Çetin, daha önce maçın hakemi ve MHK’ya ilişkin basın açıklaması yaptığını işaret ederek, “İnşallah kamuoyu bunu gözlemlemiştir. Camiamızın Sayın Mete Kalkavan'la ilgili problemleri ve sıkıntısı var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten bir hakemin, Türkiye’de başka bir hakem yokmuş gibi bu klasmanda yine Mete Kalkavan’ın verilmesini, Merkez Hakem Kurulu’nun bu kararını Türk futbol kamuoyunun, tartışmasını istiyorum. Özellikle 4. hakem bizim yedek kulübemizle sürekli diyalog halindeydi. Diğer kulübe hiç gözükmedi. Podolski’ye gösterilen ikinci sarı kart çok basitti. Ne için kırmızı kart bu kadar basit çıktı. Anlamsız. Raporlara nasıl yansıyacak onu da bilemiyorum” dedi.

Yayıncı kuruluşa da sitem eden Çetin, “İnşallah bir Anadolu takımı, İstanbul takımına gol attığı zaman, Türkiye milli takımı gol atmış gibi sevinerek bağırır” diye konuştu.

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