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Yanal: "Bir yere kadar dayandık" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bir yere kadar dayandık, kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı" "Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyon bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum" "Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum"

İHA

Yanal: "Bir yere kadar dayandık" FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Bir yere kadar dayandık, kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı" "Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyon bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum" "Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı" dedi.
FT Antalyaspor, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 10 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, maç öncesindeki sorunların devam ettiğini ve bu sorunlarla maça çıktıklarını söyledi.
Covid19 ve sakatlıklar nedeniyle 3 haftadan bu yana sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Yanal, “Bugün güçlü bir takımla oynadık. Çünkü bunlar kırılma maçlarıdır. Rakip içinde bu maç kırılma maçlarından biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında ya hep ya hiçti. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin, Covid’den çıktı ve kendini iyi hissetmiyordu. Toparlanıp önümüzdeki hedefleri gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor. Uzun süre sonra oynattığımız Serdar Gürler, Bahadır Öztürk gibi oyuncularımızın bu maçın temposundan sorunlar yaşadı. Oyuncularımızın durumu yarın belli olacak. Diliyoruz, önümüzdeki 18 Mayıs’a kadar ki süreçte çok hızlı şekilde toparlanıp bir takım olarak başardığımız takımı, bir arada tutarak eksikliklerimizi bir araya getirerek yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

"Podolski'nin kırmızı kartını değerlendirdi"
Yanal, "Podolski’nin kırmızı kart görmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, “Podolski 130 kez Almanya milli takım forması giymiş, 48 gol attı, 30’un üzerinde asist yaptı. Dünya Kupası’nı kaldırdı. Birçok kupaya ortak oldu. Bundesliga’da önemli başarılar elde etti. Büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceğini düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyon bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi ki yine tekrarlayayım. 130 kez Alman milli takım forması giymiş, 48 gol atmış, 30’un üzerinde asist yapmış, yaklaşık 80 gole temas etmiş oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz” dedi.
Açıklamasının sonunda sinirli olduğu gözlemlenen Ersun Yanal, “Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz” sözleriyle toplantıdan çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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