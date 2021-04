Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA) Süper Lig´in 37´nci haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor´u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu yaptığı açıklamada, "Galatasaray finallerin takımıdır. Son 5 finalde de inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, Antalya'nın zor bir deplasman olduğunu söyledi. Antalyaspor´un 6-3-1 sistemini çok iyi oturttuğunu ve müthiş bir defans yaptığına dikkati çeken Fatih Terim, rakiplerinin çabuk çıktığını ve geçiş oyununu iyi oynayan, süratli ve yetenekli oyuncularının olduğunu belirtti.

Rakibin oyun anlayışını bilerek hazırlandıklarını ve maça baskıyla başladıklarını vurgulayan Fatih Terim, "Maça presle başladık. Kaptırdığımız toplarda pres yaparak top kazandık. Süratli pas trafiğiyle çok çeşitli opsiyonlar yarattık. Doğru oynadık ve maksimum da pozisyon bulduk. İlk yarı golü erken bulsaydık, Antalyaspor reaksiyon olarak üzerimize geleceği için başka türlü bir oyun oynanacaktı. Maalesef bulamadık golü. Oyunun kontrolü bizde, dominant bir oyun oynuyoruz. İkinci yarı aynı senaryo devam etti. Mostafa ve Arda'ya ihtiyacımız oldu. Mostafa, özellikle 18´in içerisinde etkili bir oyuncu. Nitekim o da golünü attı. Arda bizim için orada kontak noktası, doğru bir istasyondu. Tecrübesiyle oyunu yayabilen, oynatabilen bir oyuncumuzdu. İkisi bizi daha etkili hale getirdi ve golü bulduk" dedi.

Öne geçtikten sonra ikinci golü bulmak için de uğraştıklarını ifade eden Terim, "Antalyaspor hakikaten iyi bir takım olmuş. Defansını açmak kolay değil. Gol atmak kolay değil. Buna rağmen bu takım karşısında bu kadar pozisyon bulmak önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Vazgeçmediler. Galatasaray finallerin takımıdır. Son 5 finalde de inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

Lucas Podolski´nin gördüğü kırmızı kartla ilgili de değerlendirme yapan Fatih Terim, "Anlamadım ben. Yedlin'e olan kırmızı kart değil. Hala oynamıyor. Bir tek sağ bek ile gidiyoruz. Suat Arslanboğa ve Ali Palabıyık ikilisi öyle. Buraya geliyoruz. Alanya'da kafasına dikiş atılan Lyundama'ya yapılan müdahale kırmızı kart değil. O zaman yine Zorbay hoca var. Bu sefer VAR'da var Zorbay hoca. Sorsanız yine bir şey anlatır size. Hem VAR'da hem sahada hiç anlaşılmaz bir şey. Başka nasıl bir kırmızı kart olabilir. Oyunun 26'ncı dakikasındaki pozisyon. Biz Antalya'ya karşı kendi sahamızda oynarken Emre Kılınç'ın arkadan hafif dokunmasına kırmızı kart verildi. Anlamakta zorluk çekiyorum. Ben anlıyorum da zorluk çekenler var anlamakta" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMA GİREN HERKESİN PAROLASI `SEVGİ´ İDİ"

Bir gazetecinin, "Sezon içerisinde yaptığınız bazı açıklamalarda taraftara sözünüz olduğunu söylediniz. Ancak Trabzonspor'un maçından sonra taraftar grubu, başkan ve teknik heyetin Galatasaray'ın önünü açmasını istemişti. Bu istekten sonra düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna Terim şöyle yanıt verdi:

"50 senelik bir kariyer oluşturmuşsanız, bunu da birçok başarıyla inşa etmişseniz dostlarınız ve sevenler olduğu kadar tökezlediğiniz zaman da size muhalif insanlar çıkacak karşınıza. Şimdiye kadar olduğu gibi. Benim menfaatim hiçbir zaman karakterimin önüne geçmedi. Hayatıma giren herkesin parolası sevgiydi. Kimseyi kimseye işaret etmedim. Kimseden de kendim için hiçbir şey istemedim. Onun için çok da imkanım vardı. Çok da imkanım olmasına rağmen kimseden bir şey istemedim. O yüzden buradan bir defo aramak isteyen her zaman onlar hüsran yaşadılar. Rövanşist duygularla yaşayanlara bu fırsatı hiçbir zaman vermedim. Hep bunun vicdan ve gönül rahatlığıyla yaşadım. Allah hak eden herkese nasip etsin. Hak eden herkese tabii. Bugün var olan her kuşakla veya her kuşaktan insanlar iletişim kurabilirken birbirimizin hayatına dokunabildiğimizi de görüyorum. O ve onların hissiyatı ve onlardan aldığım enerji aynı şekilde geçiyor bana. Hatalar yapmıyor muyum? Tabii ki yapıyorum. Bu hatalar en çok benim canımı yakıyor. İlk cezayı da ben hep kendime kesiyorum. İlk ceza hep benim oluyor. Kimseye bırakmadım ama ben 50 yıldır ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasaray´ımla yaşıyorum. Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım üçgeni ben kendime göre bir üçgen kurdum ve bu üçgende yaşıyorum. Her nefesimi bu sorumlulukla alıyorum. Her adımım bu düşünce doğrultusunda atıyorum. Bu noktada bildiğim tek şey varsa o da hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım. Bunun yeri zamanı ve pozisyonu ne olur bilemem. Ancak bunun yeri, zamanı ve pozisyonu ne olursa olsun ben bu üçgen içerisinde kalacağım."

ERSUN YANAL: EKSİKLERİMİZİ GİDERİP, YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise maç öncesinde bazı sorunlarının devam ettiğini ve bu sorunlarla maça çıktıklarını söyledi. Covid-19 ve sakatlar nedeniyle 3 haftadır sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Ersun Yanal, "Bugün güçlü bir takımla oynadık. Çünkü bunlar kırılma maçları. Bana göre bugünkü maç Galatasaray için de en kritik maçlardan biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında `ya hep, ya hiç´ti. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından da sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin Covid´den çıkmıştı ve kendini çok iyi hissetmiyordu. Toparlanıp, önümüzdeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor. Bu yüzden bugün hem kaybettiğimiz oyunlarımızın, hem de uzun zamandır oynamayan Bahadır gibi, Serdar gibi oyuncularımızın bu maçın temposunda sorun yaşadıklarını söylemek istiyorum. Onların bu sorunlardan bir an önce kurtulmasını bekliyoruz. Bu da yarın belli olacak. Diliyoruz, önümüzdeki 18 Mayıs´a kadarki süreçte çok hızlı bir şekilde dönüp tekrar bir takım olarak başardığımız takımı bir arada tutarak, eksiklerimizi giderip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ersun Yanal, bir gazetecinin `Podolski sarı kart gördükten sonra onu oyundan almamanız bir hata mıydı?´ şeklindeki soruya kariyerinden bahsederek cevap verdi.

Lucas Podolski´nin 130 kez Alman Milli Takım formasını giydiğini hatırlatan Ersun Yanal, "Podolski 48 gol attı. Podolski 30´un üzerinde asist yaptı. Podolski Dünya Kupası´nı kaldırdı. Birçok kupaya ortak oldu. Bundesliga´da önemli başarılar elde etti. Arsenal gibi dünya çapında büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Lucas Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyonda bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Lucas Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi ki bir daha tekrarlayayım; 130 kez Alman Milli Takım forması giymiş, Bundesliga´da birçok kupaya sahip ve burada 48 gol altmış. 30´un üzerinde asist yapmış yaklaşık 80 gole temas etmiş bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz" dedi.

Soruya sinirlendiği gözlenen Yanal, toplantı sonunda, `Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz´ diye söylenerek toplantı odasından çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-25 00:09:40



