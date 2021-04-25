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Tahtalı Dağı buz tutkunlarını cezbediyor

DHA

Tahtalı Dağı buz tutkunlarını cezbediyor


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacındaki buz rotasında baharın ilk yürüyüşünü gerçekleştirdi. 2019 yılında kendisinin çizdiği rotayı kullanan Sevgül, eşsiz doğa manzaralarını fotoğrafladı.
Dünyanın zirvesi Everest Tepesi'ne tırmanan Türk dağcılardan Yılmaz Sevgül, Kemer ilçesinde 2 bin 366 metre yüksekliğe sahip Tahtalı Dağı'nın buzlu tırmanış rotalarını yürüdü, kimi noktada tırmanış gerçekleştirdi. Sık sık dağın  zirvesine giderek bölgede yürüyüş ve tırmanış yapan Yılmaz Sevgül, eski rotalara yeni rotalar eklemek istediğini aktardı. 6 buz rotasını 2019 yılında çizdiğini hatırlatan Sevgül, yeni rotalar üzerinde çalıştığını belirtti.
Yılmaz Sevgül, Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacında gündüz güneşin karı eritmesiyle oluşan akıntının donmasıyla farklı ve yeni rotalar oluştuğunu söyledi. Buz tırmanıcılarını Antalya'ya davet eden Sevgül, yükseklikleri 100 ila 150 metre arasında değişen birçok rota olduğunu, yeni rotaların da ekleneceğini belirtti. Sevgül, "Bu tür buz rotalarını başka bölgelerde görmek pek mümkün değil. Antalya dağlarında gündüz güneş ile eriyen kar akşam kuzey rüzgarları sayesinde donarak buz haline gelir. Tahtalı Dağı'nın kuzey yamacı da bu şekilde şekilleniyor. Bu tür oluşumları kayıt altına almamız gerekiyor. Alternatif kış turizmi için farklı bir deneyim olacak. Bu rotalar, dünyanın farklı ülkelerindeki buz tırmanıcılarını bölgeye çekebilir. Belirlenen bir rota hava şartlarından dolayı da değişiklik gösterebiliyor. Ben bölgeyi sürekli kontrol ederek yeni rotaları keşfediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-04-25 10:49:42

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