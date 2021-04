Etkinlik ve eğlence sektörü, 'Güvenli Etkinlik Sertifikası' istiyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TURİZMİN ana parçalarından biri olan etkinlik ve eğlence sektörü, pandemi koşullarına uygun, gelen turiste hizmet verilebilecek etkinlik ve eğlence alanlarının belirleneceği 'Güvenli Turizm Sertifikası' örneğinde olduğu gibi 'Güvenli Etkinlik Sertifikası' talep ediyor.

Antalya'da, turistik tesislerdeki eğlence ve aktivitelere ilişkin yaklaşık 5 bin istihdama sahip, bu alanda hizmet veren firmalar, Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneği'ni (TEEYAD) kurdu. 2019 yılı Kasım ayında sezonun bitmesi ve 2020 Mart ayında ortaya çıkan pandemi nedeniyle o dönemden bu yana iş yapamayan eğlence ve etkinlik sektörü, otellerdeki Güvenli Turizm Sertifikası modeli gibi Güvenli Etkinlik Sertifikası almak kaydıyla, pandemi koşullarına uygun eğlence ve etkinlikler düzenlemek istiyor. TEEYAD, buna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuracak.

GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ

TEEYAD Başkanı Oktay Arı, pandemi yasaklarına rağmen son dönemde bazı otellerde eğlence ve etkinlikler düzenlendiğine dair sosyal medya ve basında çokça görüntünün yer aldığını belirterek, "O tür görüntülere biz de karşıyız. Cımbızla çekiyorlar ve nahoş görüntüler yayınlanıyor. Halk sağlığı bizim için çok önemli, ama bu işi düzgün yapan etkinlik firmaları var. Ancak bu işin bir ayağı ciddi anlamda sekteye uğramaya başladı" dedi.

Otellerin içinin ayrı bir cumhuriyet gibi gösterildiğini kaydeden Arı, "Çok magazinleşti ve bir video paylaşımı, viral etki yaratıyor. Biz de rahatsızız ve 'Nerede bu organizasyon' diyoruz. Örneğin 'x' bir info grubu ödül töreni yapıyor, otel sosyal mesafeye uygun salon hazırlıyor, bir kişi ödül almaya çıkarken alkışlar ve o an alınan görüntü sanki eğlence yapılıyormuş gibi algılanıyor. Ancak münferit hatalar da oluyor. Ama bu şekilde turizme zarar veriyor" diye konuştu.

TURİZME ZARAR VEREN NOKTAYA GELİYOR

Şu an bir turistin otele girdikten sonra yemeğini yiyip, denize girebildiğini anlatan Arı, "Havuz başında veya yemek sırasında müzik yok, tiyatral şov yok. Odasına gidip televizyonu açıyor ve pandemi haberleri. Buradaki mutsuzluk da viral bir mutsuzluğa dönüşecek. Artık turizme zarar veren bir noktaya gelecek. Bu iş sadece küçük festival veya etkinlikler değil, artık turizmin ana parçalarından biri oldu. Turist için beklentiler değişti, rezervasyonunu yapmadan önce hangi etkinlikler olduğuna bakıyor. Sabah yoga, spor, pilates var mı, çocuklar için etkinliklere de bakıyor" dedi.

RAKİP ÜLKELERDE ETKİNLİK YAPILIYOR

Mısır, İspanya, Yunan adaları gibi rakip ülke otellerinde pandemi koşullarına uygun eğlence ve etkinliklerin düzenlenebildiğini, acentelerin satış paketlerinde buna yer verildiğini anlatan Oktay Arı, "Dünyadaki örneklere baktığımızda, otel içinde sosyal mesafe ve kurallara uyularak her türlü etkinlik yapılabiliyor. Müşteriye satış sırasında da zaten bunlar sunuluyor. Bizde uygulanamıyor. Bu konuda bir çözüm önerisi paketi hazırlandı. Hem turizm sektörü temsilcileri hem de Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılacak. Biz de etkinlik ve eğlence alanında Güvenli Turizm Etkinlik Sertifikası almak istiyoruz" diye konuştu.

'SAFE ENTERTAINMENT' ÖNERİSİ

Sektördeki firmaların minimum 50 ile 1000 kişiyi bulan çalışanı olduğunu kaydeden Arı, "Havalar güzelleşti, amfitiyatro ve yeşil saha alanlarında her 1.52 metreye oturtmak kaydıyla örneğin kapasitesi 400 kişilik katılımlı gösteri yapılabilir. Disko tarzı eğlenceli aktivitelere 'hayır' diyoruz. Oturup insanın keyifle dinleyebileceği etkinlilerde, kişiler arasında 2'şer metre mesafe uygulanabilir. Güvenli Turizm Sertifikası başarıyla uygulanıyor ve TEEYAD olarak Güvenli Etkinlik Sertifikası, 'Safe Entertainment' uygulamak istiyoruz. Otelin pazarlamasında da 'Benim Güvenli Turizm ve Güvenli Etkinlik sertifikalarım var' diye kullanılabilir" dedi.

PANDEMİYE UYGUN ETKİNLİKLER

Bu tür ara çözümlerin bulunması gerektiğine işaret eden Arı, "Pandemi 2 mi, 3 yıla mı biter hiçbirimiz bilemiyoruz ama turizm devam etmek zorunda. Güvenli etkinlik sertifikasıyla da başarabiliriz. Burada asıl amacımız turiste ceza vermemek. Zaten zor geliyor. Kovid testleri, onlar da pandemiyi yaşıyor, zor bir şekilde para ayırıp 4-5 ülkeden turist geliyor. Bu şartlarda gelen turiste de eğlence cezası verilmemesi gerekiyor. Pandemi koşulları çerçevesinde her türlü etkinliğin yapılabilmesi lazım. Sosyal mesafe ve sınırlı kişi sayılarıyla açık hava etkinlikleri, dinleti müziği, yoga, pilates, sportif aktiviteler, çocuklar için etkinlikler yapılabilir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

