Diyetisyenden Ramazan tavsiyeleri Diyetisyen Duygu İpekçi "Ramazanda tek öğüne yüklenilmemeli"

Muratpaşa Belediyesi’nin Sağlıklı Muratpaşa Hareketi projesiyle mahallelerde vatandaşlarla buluşan belediye diyetisyenlerinden Duygu İpekçi, hurma ya da kuru kayısıyla açılacak iftarda, yemeğe çorba ve salatayla devam edilmesini ve ana yemeğe geçmeden önce 10 dakika ara verilmesini önerdi.



Muratpaşa Belediyesi’nin, sağlıklı yaşam programı “Sağlıklı Muratpaşa Hareketi” kapsamında diyetisyenlerin mahalle buluşmaları Ramazan ayında da devam ediyor. Hafta içi her gün farklı bir mahallede, mahalle sakinleriyle bir araya gelen diyetisyenler, sağlıklı ve doğru beslenmenin önemini anlatırken Ramazan ayında nasıl bir beslenme programı tercih edilmesi gerektiğini de paylaşıyor.



Diyetisyenlerden Duygu İpekçi, Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın, gün içinde alınması gereken enerjinin üç öğüne bölünmesi olduğunu söyledi. Sahur, iftar ve gece öğünü olarak yapılacak bu bölmede amacın tek öğünde yüklenmemek olduğunu aktaran İpekçi, sahurda protein ağırlıklı beslenmeyi önerirken, iftara hurma ya da kuru kayısıyla başlamayı önerdi. İftarı açtıktan sonra çorba ve salatayla öğüne devam edilmesi ve 10 15 dakika yemeğe bir ara verilmesini tavsiye eden İpekçi, gece öğününde ise süt ve yoğurt tercih edilebileceğini söyledi. İpekçi, Ramazan ayında tatlı tüketiminin haftada bir iki defa ve mümkünse sütlü tatlılarla sınırlandırılmasını da önerilerine ekledi.



Muratpaşa Belediyesi diyetisyenleri bu hafta başında, Konuksever Mahallesi’nde olacak. Salı, Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nde mahallelilerle buluşacak diyetisyenler, Çarşamba Alyazma Kadın Danışma Merkezi, Perşembe Ermenek Kurs Merkezi ve Cuma günü de Meltem Mahallesi Yazar Mehmet Erdem Dijital Kütüphane’de olacak.

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