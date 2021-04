Sabahın ilk ışıklarıyla girdikleri seralarda gece gündüz üretmeye devam ediyorlar Kısıtlamadan muaf tutulan üreticiler, Türkiye'nin sebze meyve ihtiyacı için çalışıyor

Türkiye’nin örtü altı üretim üssü Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, zorlu mesailerine Ramazan ayında da devam etti.

Korona virüsle (Covid19) mücadele çerçevesinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, sıcak havaya rağmen üretimlerini sürdürdü. Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi konumundaki Antalya'da çiftçiler, Ramazan ayında da sera içindeki çalışmalarına ara vermedi. Sabahın ilk ışıklarında sera içine giren çiftçiler, hava ısınmadan işlerini bitirip çıkmanın derdine düşüyor. Çiftçiler, hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan ayında üretimde aksama yaşanmaması için çalışıyor. Daha çok domates, patlıcan, salatalık ve kesme çiçeklerin olduğu seralarda ürünlere bakım yapıp, hasat yapan üreticiler, yüksek nem ve sıcağa rağmen çalışıyor. Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu serada çalışanlar sosyal mesafe kuralını ihlal etmezken, yerine göre maske de takıyor.



"Seraya sabah erken giriyoruz"

Serada çalışmaya devam eden Salim Koç, Altınova bölgesinde patlıcan, biber ve domates üretimi yaptıklarını söyledi. Kısıtlama dönemi olsun olmasın genelde serada olduklarını ifade eden Koç, “Havaların ısınmasıyla birlikte sabah 06.00’da girdiğimiz seradan öğlen 12.00 gibi çıkıyoruz. Öğleden sonra ise saat 16.00’dan sonra çalışıyoruz. Seranın içinde sıcaklık yüksek. Bir de patlıcanın tozu eklenince etkisi kat kat artıyor. Ama çalışmak mecburiyetindeyiz. Halkımız kendilerini korusunlar, biz çalışıyoruz, onlar için üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.



"Allah dayanma gücü veriyor"

Ramazan ayında biraz daha zorlandıklarını dile getiren Koç, “Bu ay öğleden sonra seraya giriyoruz. Allah’ım dayanma gücünü veriyor. Oruç etkiliyor ama dayanıyoruz. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Kısıtlama döneminde hep serada oluyoruz. Her ürünün günlük bakımları var, onları yapmak zorundayız” dedi.



"Üretmek zorundayız"

Serada cerbera çiçeği kesimi yapan Dudu Kaypak, “Seranın içi çok sıcak. Korona virüsten dolayı iş imkanları zaten kısıtlı. Şu an herkes evinde ama biz burada çalışıyoruz, üretim yapıyoruz. Herkes evinde ama biz üretmek zorundayız. Şu an şartlar bizi zorluyor ama eve gidince her şey bitiyor. Zaten biz dışarı çıkmıyoruz, kalabalık ortamlara girmiyoruz. Bu da avantajımız. Sera içinde de zaten çalışma alanlarımız mesafeli” ifadelerine yer verdi.

Sıcak havada yüzünden terler akan Perihan Çetin, "Hava sıcakta olsa çalışıyoruz. Üretiyoruz, kazanıyoruz. Çok zor oluyor sıcak havada çalışmak ama mecburuz" dedi.

