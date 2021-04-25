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Ali Çandır’dan yatırımcılara Antalya çağrısı Ali Çandır: “Antalya’daki 4 bin 279 adet yabancı sermayeli şirketin yüzde 10’undan fazlası tarımsal nitelikte”

İHA

Ali Çandır’dan yatırımcılara Antalya çağrısı Ali Çandır: “Antalya’daki 4 bin 279 adet yabancı sermayeli şirketin yüzde 10’undan fazlası tarımsal nitelikte”

Katıldığı uluslararası toplantıda Antalya’nın tarımsal üretimde ciddi fırsat ve potansiyel barındırdığını ve tarımsal faaliyetler için uluslararası bir merkez olmaya hazır olduğunu söyleyen ATB Başkanı Ali Çandır, “Yatırımcıları Antalya’ya bekliyoruz” dedi.

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülen Türkiye AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi kapsamında düzenlenen “Tarım ve Gıda Forumu”na katıldı. EUROCHAMBRES TEBD Takım Lideri ve Proje Direktörü Oya Ersöz'ün moderatörlüğünde gerçekleşen “Tarımsal Gıda Ekosisteminin İhtiyaçları ve Fırsatları” başlıklı oturumda konuşan Çandır, Antalya’nın tarımsal potansiyeli ve yatırım fırsatlarını anlatırken, Borsa’nın proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Tarımda yüksek kapasite”
Antalya’nın 1980’li yıllardan itibaren turizm ve tarım olmak üzere iki başarı hikayesi yazdığını belirten Çandır, Antalya’nın 8 milyon ton üretim ve 2 milyar Dolar’ı aşan değer ile bitkisel üretimde önemli bir kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Sahip olduğu tarımsal değerin yüzde 30’unu ihraç eden Antalya’nın ihracat kapasitesinin Türkiye ortalamasının 2 kat üzerinde olduğuna dikkat çeken Çandır, “Bitkisel üretimde ve ihracatta en önemli bölüm örtüaltı üretimden kaynaklanmaktadır” dedi. Türkiye örtüaltı kapasitesinin yüzde 40’ının Antalya’da bulunduğunu, örtüaltı üretiminin yaklaşık yarısının ihraç edildiğini belirten Çandır, “2020 yılı itibariyle Antalya tarımında tamamen yabancı ya da yabancı ortaklı 100’den fazla firma AB’ye ihracat yapmaktadır. Antalya’da bulunan 4 bin 279 adet yabancı sermayeli şirketin yüzde 10’undan fazlası da tarımsal niteliklidir” diye konuştu.

"Zeytinyağımız ABD, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki yarışmalarda birincilikler kazanmıştır"
Antalya’da tarımsal üretim ve ticari faaliyetlerin küçük ölçekli üreticiler ve şirketler tarafından yapıldığını belirten Çandır, “Buna karşılık örgütlenme yapısı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Antalya tarımında faaliyet gösteren 200 adet kooperatifin 14 adedi yaş meyve sebze ile ilgilidir. Yine 20 adet olan üretici birliğinin 4 adedi yaş meyve sebze ile çalışmaktadır” dedi. Çandır, başta domates olmak üzere yaş sebze ile başta narenciye, avokado, çilek olmak üzere subtropikal çeşitlerde ciddi kapasiteye sahip olan Antalya’nın son dönemde zeytin ve muz kapasitesiyle de öne çıktığını belirtti. Çandır, “Antalya Tavşan Yüreği Zeytinimiz coğrafi işarete sahiptir ve zeytinyağımız ABD, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki yarışmalarda birincilikler kazanmıştır. Tavşan yüreği zeytinyağımızdaki içerik, farmakolojik düzeydedir” dedi.

“Yeşil mutabakat koşullarına uyumlu üretim”
Başkan Çandır, Antalya’nın Avrupa ile yoğun ticari ilişkisini vurgularken, tarımsal üretim ve ticaretteki bütün standartların Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olduğunu anlattı. Çandır, “Bölgemizde iklim avantajları tamamen kullanılarak sahil kesiminde ve yüksek kesimde üretim ile sürekli hasat kapasitesi oluşturmuştur. Aşırı teknolojik olmayan, geleneksel ve doğal yapısı ağırlıklı olan üretim ve işleme metotlarıyla karbon ayak izi nispi olarak düşük düzeydedir. Bu özelliği ile ‘Yeşil Mutabakat’ koşullarına uyumlu bir üretim kapasitemizin bulunduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” diye konuştu.

“Yatırımcılara çağrı”
Antalya’nın tarımsal faaliyetler için uluslararası bir merkez olmaya hazır olduğunu ifade eden Çandır, “Antalya’nın tarımsal tedarik zinciri ve lojistik merkezi olma konusunda ciddi bir potansiyeli bulunmaktadır. Örtüaltı üretimin tüm değer zinciri için bir kümelenme uygulamasına doğusundan batısına tüm kentimiz hazır durumdadır” dedi. Çandır, örtüaltı tarım teknolojileri, subtropikal meyveler, sebze tohumculuğu, mantar üretimi, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler gibi alanlarda ciddi fırsat ve potansiyel yatırım alanlarına sahip olduğunu vurgularken, “Yatırımcıları Antalya’ya bekliyoruz” dedi.

“Bir asırlık tecrübeyle üyelerinin yanında”
Antalya Ticaret Borsası hakkında da dinleyicilere bilgi veren Çandır, 101. yaşına giren Borsa’nın ülkenin en eski 3. Borsası olduğunu, bin 200’den fazla üyesi bulunduğunu bildirdi. Çandır, Borsa’nın projeleri ve çalışmaları hakkında da dinleyicilere bilgi verirken, bir asırlık geçmişe ve tecrübeye sahip Borsa’nın üyelerinin yanında olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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