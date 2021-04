Büyükşehir’in çevrimiçi satranç turnuvası başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Geleneksel 12. Satranç Turnuvası çevrimiçi olarak başladı. Satranç Turnuvasında 712 yaş grubu 2 bine yakın öğrenci mücadele ediyor. 24 Nisan’da başlayan ve her akşam saat 19.00’da online olarak gerçekleşecek turnuva 29 Nisan’a kadar sürecek.



Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen, 12. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası başladı. Her yıl Cam Piramit Kongre Merkezi’nde 23 Nisan’da gerçekleşen turnuva bu yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştiriliyor. 712 yaş grubu 2 bine yakın öğrencinin mücadeleye başladığı satranç turnuvası 12 kategoride yapılıyor.



“Maç canlı anlatılıyor”

Her akşam saat 19.00’da çevrimiçi olarak devam eden turnuvanın ilk gününde milli antrenör FİDE Eğitmeni Murat Yelligedik ve Çağatay Burcu da canlı maç anlatımıyla turnuvaya ayrı bir heyecan kattı. 29 Nisan’a kadar devam edecek turnuva sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından her kategoride dereceye giren sporculara kupa, madalya, bisiklet, tablet ve akıllı kol saati gibi çeşitli hediyeler verilecek. 12. Geleneksel Satranç Turnuvası açılışında olduğu gibi kapanış bölümü de ABB sosyal medya hesaplarından canlı olarak izlenebilecek.



“Açılışa çevrimiçi katıldı”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay da turnuvanın açılışına çevrimiçi katıldı. Antalya’da her yıl düzenlenen turnuvanın yoğun katımlarla gerçekleştiğini belirten Tülay, bu yıl pandemi nedeniyle evlerden mücadele edildiğini söyledi.



“Turnuvada sporcular”

7 Yaş Genel ve Kız Kategorisi, 8 Yaş Genel ve Kız Kategorisi 9 Yaş Genel ve Kız Kategorisi ,10 Yaş Genel ve Kız Kategorisi 11 Yaş Genel ve Kız Kategorisi, 12 Yaş Genel ve Kız Kategorisi olmak üzere 12 farklı kategoride yarışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.