Kazada ölen motosiklet tutkunu arkadaşlar toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan motosikletle bariyerlere çarptıktan sonra yaşamını yitiren Şemsi Akarca ile arkadaşı Hakan Sert toprağa verildi.

Kaza, dün KorkuteliAntalya karayolunun Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Antalya'da Paçacı Şemsi'nin sahibi Cumhur Akarca'nın oğlu Şemsi Akarca'nın kullandığı 48 AAH 993 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, Şemsi Akarca ile arkasındaki arkadaşı Hakan Sert yaşamını yitirdi. İki gencin cenazesi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aileleri tarafından bugün alınan cenazeler, Antalya'ya getirildi. Şemsi Akarca'nın cenazesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki Koducak Mezarlığı'nda, Hakan Sert'in cenazesi ise Kırcami Çetingözler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki gencin motosiklet tutkusu, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara da yansıdı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-25 13:49:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.