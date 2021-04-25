Alanya’da mahalleler dezenfekte yapılıyor

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Alanya genelinde kısıtlamaları fırsata çevirerek doğu, batı ve merkez mahallelerde genel temizlik çalışması yaptı.

Ülke genelinde COVID19’a bağlı kısıtlamalar sürerken, Alanya Belediyesi ekipleri kısıtlamaları fırsata çeviren çalışmalarına devam ediyor. Motorlu araç ve yaya yoğunluğunun neredeyse sıfıra indiği hafta sonu yasağında doğu, batı ve merkez mahallelerdeki ana caddeler, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Yıkama işlemleri yasaklar boyunca devam edecek

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, ana caddelerdeki temizlik çalışmalarını yasaklar boyunca sürdüreceklerini belirtti. Müdür Demir, “Görev sahamız içerisinde yer alan tüm mahallelerimizde COVID19’a karşı dezenfeksiyon çalışmalarımızı bu sürecin başından beri titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak mücadele veriyor” dedi.

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