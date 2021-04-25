Adnan çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ağladı

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da girdiği Aksu Çayı'nda gözden kaybolan 19 yaşındaki Adnan Yıldız, boğuldu. Suyun dibinde bulunan Yıldız'ın cesedi, dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay kenarına gelen Adnan Yıldız, karşı tarafta balık tutanların yanına gitmek için suya girdi. Karşıya geçip, geri dönerken yorulan ve suda çırpınan Adnan Yıldız'ı gören arkadaşları, ailesine haber verdi. Olay yerine gelen baba Müslüm Yıldız, eşi ve yakınları 112'yi arayarak yetkililere haber verdi. Ekiplerin gelişini beklemeden Müslüm Yıldız'ın yakınları, suya girerek kaybolan genci aramaya başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının gelmesinin ardından yapılan yarım saatlik çalışma sonunda, Adnan Yıldız'ın cansız bedeni kaybolduğu yerde suyun dibinde bulundu. Baba Müslüm Yıldız ölen oğlunun kıyafetlerine sarılarak ağıt yaktı.

Adnan Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-04-25 16:41:08



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