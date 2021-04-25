Çekirge üretim merkezindeki yangın korkuttu Kurt ve böceklerin bulunduğu bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çekirge üretim merkezinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu bölümde çıktığı belirtilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’ndeki Selami Gökgöl’e ait çekirge üretim merkezinde yangın çıktı. Kurt ve hamam böceklerinin olduğu kısımda çıkan yangın çevredekileri korkuturken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangın sonrası işletmede maddi hasar oluştu.

Yangının fanlardan birinde çıktığı düşünülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İşletme sahibi Selami Gökgöl, yangının çekirge üretim yerinde çıkmadığını, kurtların ve hamam böceklerinin olduğu bölümde sürekli çalışan fanlardan birinde çıktığını söyledi. Gökgöl, 500 bin liralık maddi zararının olduğunu belirtti.

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