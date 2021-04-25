Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi´nde Selami Gökgöl´e ait çekirge üretim merkezinde çıktı. Merkezde yer alan fanlardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, çekirge üretim merkezinde hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-04-25 23:53:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.