Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusu mahalledeki 6 su kaynağını kurutunca mahalleli tepki gösterdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Öznurtepe Mahallesi'nde bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusunun mahalledeki 6 kaynak suyunu kuruttuğu iddia edildi. Yıllardır bu kaynak sularıyla tarlalarını sulayan ve hayvanlarına bakan mahalle sakinleri susuz kalınca olaya tepki gösterdi. Su kaynaklarını geri kazanmak için resmi yollara başvuran mahalle sakinleri ürünlerinin ziyan olmaması için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

Gazipaşa ilçesine bağlı Öznurtepe Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından açılan sondaj kuyusu, iddiaya göre mahalledeki 6 su kaynağının kurumasına neden oldu. Mahalle sakinlerinden Kemal Nural, narları sulamak için kendi eliyle çıkardığı kaynak suyunun kuruduğunu söyledi. Zeminde kalan az bir suyu göstererek, “Burada iki kat su vardı, kayboldu” diyen Nural, gereken yerlere müracaatları yaptıklarını dile getirdi. Sondaj vurulduğu takdirde sularının kuruyacağını söylediklerini belirten Nural, “Biz 45 yılından beri buradayız. Bu suları biz kullanıyoruz. Bahçemizde ürünlerimiz, ağaçlarımızı suluyoruz. Benim en az 150 adet zeytin ağacım, cevizim, elmam her şey karışık bahçem var. Fıstık ekiyorduk. Biz bu konunun gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Üretici Hasan Özkan, babası Muammer Özkan’ın kullandığı suyun yıllardır geldiği yerin, sondaj çalışması sonrası kuruduğunu belirterek, “Şu anda bu su tamamen kurudu. Çevresindeki ağaçların çapakları bile kurudu, arkadan gelen su da yok” diye konuştu.

Mahalleli Emine Nural da 5060 senelik sularının kuruduğunu söyleyerek, “Bu su ile çilek, fasulye, fıstık, çay ektik. Çocuklarımızın emeği fidanlarımız var. Şimdi su gitti, mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Özkan ise mağduriyetlerini şu sözlerle anlattı:

“Burada 6 tane muazzam su var kullanmış olduğumuz. Bu suların kuruyabileceğini azalabileceğini söyledik ama oralı olmadılar, bizi umursamadılar. Mühendislerle yaptıkları işlemi bize de bildirmediler. Tarım yapılan bahçeler var. Bu bahçelerde şu anda fideler sulanması lazım. Şu anda su verilemiyor. Verilen sular da şebekelerden gelen, faturası ödenen, ASAT'ın bize vermiş olduğu içme sularından tedarik ediyoruz. Tamamen kaynak sularımız azalmış durumda. Devlet Su İşleri'ne gereken yazılar gönderildi. Devlet Su İşlerine babam Muammer Özkan'ın 4 ay önce göndermiş olduğu dilekçenin hiçbir yanıtı gelmedi. Komşumuz kuyuyu kazdıktan sonra tüm kuyulara sarı ve kızıl bir köpük gelmiş. Bizim yeraltından gelen akarsuyun bize olduğu kadar doğadaki hayvanlara da faydası vardı. Şu anda bu suların 6’sı da kurumuş durumda. Şu anda sondaj çıkartılan yerle yeraltı kaynağından yüzeye çıkan suların arasında en fazla mesafe 110 metre, 70 metre gibi mesafeler var. Bu işin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyorum. Çünkü biz köylü insanlarız. Tarımla uğraşıyoruz. Sondaj açma imkânı olan insanlar var, olmayan insanlar var. Bir sondaj 50 bin TL. Köydeki bir insan yapamaz bu sondajı. Zaten zor geçiniyorlar. Bu konunun gereğini yapılmasını istiyoruz.”

