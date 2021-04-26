Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusu mahalledeki 6 su kaynağını kurutunca mahalleli tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusu mahalledeki 6 su kaynağını kurutunca mahalleli tepki gösterdi

İHA

Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusu mahalledeki 6 su kaynağını kurutunca mahalleli tepki gösterdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Öznurtepe Mahallesi'nde bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusunun mahalledeki 6 kaynak suyunu kuruttuğu iddia edildi. Yıllardır bu kaynak sularıyla tarlalarını sulayan ve hayvanlarına bakan mahalle sakinleri susuz kalınca olaya tepki gösterdi. Su kaynaklarını geri kazanmak için resmi yollara başvuran mahalle sakinleri ürünlerinin ziyan olmaması için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
Gazipaşa ilçesine bağlı Öznurtepe Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından açılan sondaj kuyusu, iddiaya göre mahalledeki 6 su kaynağının kurumasına neden oldu. Mahalle sakinlerinden Kemal Nural, narları sulamak için kendi eliyle çıkardığı kaynak suyunun kuruduğunu söyledi. Zeminde kalan az bir suyu göstererek, “Burada iki kat su vardı, kayboldu” diyen Nural, gereken yerlere müracaatları yaptıklarını dile getirdi. Sondaj vurulduğu takdirde sularının kuruyacağını söylediklerini belirten Nural, “Biz 45 yılından beri buradayız. Bu suları biz kullanıyoruz. Bahçemizde ürünlerimiz, ağaçlarımızı suluyoruz. Benim en az 150 adet zeytin ağacım, cevizim, elmam her şey karışık bahçem var. Fıstık ekiyorduk. Biz bu konunun gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.
Üretici Hasan Özkan, babası Muammer Özkan’ın kullandığı suyun yıllardır geldiği yerin, sondaj çalışması sonrası kuruduğunu belirterek, “Şu anda bu su tamamen kurudu. Çevresindeki ağaçların çapakları bile kurudu, arkadan gelen su da yok” diye konuştu.
Mahalleli Emine Nural da 5060 senelik sularının kuruduğunu söyleyerek, “Bu su ile çilek, fasulye, fıstık, çay ektik. Çocuklarımızın emeği fidanlarımız var. Şimdi su gitti, mağdur olduk. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Hasan Özkan ise mağduriyetlerini şu sözlerle anlattı:
“Burada 6 tane muazzam su var kullanmış olduğumuz. Bu suların kuruyabileceğini azalabileceğini söyledik ama oralı olmadılar, bizi umursamadılar. Mühendislerle yaptıkları işlemi bize de bildirmediler. Tarım yapılan bahçeler var. Bu bahçelerde şu anda fideler sulanması lazım. Şu anda su verilemiyor. Verilen sular da şebekelerden gelen, faturası ödenen, ASAT'ın bize vermiş olduğu içme sularından tedarik ediyoruz. Tamamen kaynak sularımız azalmış durumda. Devlet Su İşleri'ne gereken yazılar gönderildi. Devlet Su İşlerine babam Muammer Özkan'ın 4 ay önce göndermiş olduğu dilekçenin hiçbir yanıtı gelmedi. Komşumuz kuyuyu kazdıktan sonra tüm kuyulara sarı ve kızıl bir köpük gelmiş. Bizim yeraltından gelen akarsuyun bize olduğu kadar doğadaki hayvanlara da faydası vardı. Şu anda bu suların 6’sı da kurumuş durumda. Şu anda sondaj çıkartılan yerle yeraltı kaynağından yüzeye çıkan suların arasında en fazla mesafe 110 metre, 70 metre gibi mesafeler var. Bu işin bir an önce sonuca bağlanmasını istiyorum. Çünkü biz köylü insanlarız. Tarımla uğraşıyoruz. Sondaj açma imkânı olan insanlar var, olmayan insanlar var. Bir sondaj 50 bin TL. Köydeki bir insan yapamaz bu sondajı. Zaten zor geçiniyorlar. Bu konunun gereğini yapılmasını istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'cinci hoca'ya, cinayete yardımdan da 24 yıl
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'cinci hoca'ya, ...
Antalya OSB’de ‘Mavi OSB Mavi Antalya’ hareketi başladı Antalya'da Covid farkındalığını tazeleyecek uygulama
YEREL HABERLER Antalya OSB’de ‘Mavi OSB Mavi Antalya’ hareketi ...
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye ...
Antalyaspor'da 10 eksik can sıkıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 10 eksik can sıkıyor
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
YEREL HABERLER Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu ...
Berberden her müşteriye özel dolap
YEREL HABERLER Berberden her müşteriye özel dolap
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu
Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği ...
Çekirge üretim merkezindeki yangın korkuttu Kurt ve böceklerin bulunduğu bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Çekirge üretim merkezindeki yangın korkuttu Kurt ve ...
Antalya'da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Evde “Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir not bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Evde ...
Polisin arama yapmak istemesiyle boğazını kesti, gazetecilere 'Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın' dedi
YEREL HABERLER Polisin arama yapmak istemesiyle boğazını kesti, ...
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, "Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni" dedi Polisin üzerini arayacağı sıra neşterle kendisini boğazından yaralayan şahsın üzerinden, suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde çıktı Gözaltına alınan şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve maske ihlalinden 4 bin 50 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, "Kanallara ...
Antalya Kemerspor - Manisaspor: 2-1
YEREL HABERLER Antalya Kemerspor - Manisaspor: 2-1
Adnan çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ağladı
YEREL HABERLER Adnan çayda boğuldu, babası kıyafetlerine sarılarak ...
Antalya’da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği çayda hayatını kaybetti Suda boğulan oğlunun cansız bedeninin çıkarılmasını elbiselerine sarılarak bekledi
YEREL HABERLER Antalya’da 19 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği ...
Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, yüzükle geri döndü Halı saha maçında sakatlandığını sandığı erkek arkadaşına buz yetiştirme telaşına giren genç kadın, sürpriz evlilik teklifiyle neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Sakatlanan sevgilisine elinde buzla koşarak gitti, ...
Antalya'da denetim arttı, sahil boşaldı
YEREL HABERLER Antalya'da denetim arttı, sahil boşaldı
Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ilk sırada
YEREL HABERLER Gol kraliçeliğinde Zelal ve Bassira Tourre 5 golle ...
Alanya’da mahalleler dezenfekte yapılıyor
YEREL HABERLER Alanya’da mahalleler dezenfekte yapılıyor
Kazada ölen motosiklet tutkunu arkadaşlar toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen motosiklet tutkunu arkadaşlar toprağa ...
Büyükşehir’in çevrimiçi satranç turnuvası başladı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in çevrimiçi satranç turnuvası başladı
Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı
YEREL HABERLER Rusya'nın Mısır'a uçuş kararı turizmcileri şaşırttı
Sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte haftasonu kısıtlamasından muaf tutulmak istiyor
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları, aileleriyle birlikte haftasonu ...
Miran: “Türkiye eski Türkiye değildir” “ABD ve Başkanı akreditasyon kurumu ve öznesi değildir”
YEREL HABERLER Miran: “Türkiye eski Türkiye değildir” “ABD ve ...