Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Sağlık turizminde burun estetiğinde önemli bir konumdayız”

Türkiye’nin son yıllarda sağlık turizmindeki başarıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ümit Taşkın, Türkiye’nin sağlık turizminde son yıllarda oldukça fazla tercih edildiğini belirterek, “Sağlık turizminde burun estetiğinde önemli bir konumdayız” dedi.

Sağlık turizmi ile Türkiye’ye önemli bir döviz girdisi sağlandığını ifade eden Prof. Dr. Ümit Taşkın, Türkiye’nin sağlık sisteminde güçlü olmasının başlıca nedenini çok sayıda kaliteli ve teknolojik olarak donatılmış hastanelerin olması olarak yorumladı. Bunun yanında her branşta yetenekli ve başarılı hekimlerin olmasının da bu tercihi ciddi anlamda etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Taşkın, “Turistler kendi ülkelerine göre daha uygun fiyata daha iyi sonuç aldıkları için ülkemiz sağlık turizminde birinci ülke konumundadır” dedi.



“Burun estetiği en çok tercih edilen operasyon”

Yurt dışı hastalarının her branşta hekime tedavi ya da estetik amaçlı başvurduğunu belirten Prof. Dr. Taşkın, “Burun estetiği en çok tercih edilen ameliyatlardan biridir. Son dönemlerde özellikle revizyon burun estetiği için gelen hasta sayısında da önemli bir artış görüldü. Bunun en önemli sebebi ise ülkemizdeki burun estetiği yapan hekimlerin kendilerini bu konuda her geçen gün geliştirmelerinden ve çok başarılı ameliyat yapmalarından kaynaklanmaktadır” diye konuştu.



“Türkiye’ye güveniyorlar”

Danışanların Türkiye’ye güven duyduğunu belirten Taşkın, “Burun estetiği için gelen hastalar bazen hem konaklama hem de transferler için yardım talep ettiği gibi çoğu kendi organizasyonunu kendi yapabilmektedir. Kendi organizasyonlarını kendilerinin yapabilmelerinin en önemli sebebi ülkemize duyulan güvenden ve kolay yapılabilir olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü hastalar ameliyat olduktan sonra sosyal medyada ameliyat sürecini anlatan birçok bilgilendirici video paylaşmaktadır ve gelecek olan hastalar da bu önerilere göre hareket etmektedir” şeklinde konuştu.



“Sağlık turizmi bizim geleceğimizdir”

Hasta memnuniyetinin önemine de değinen Taşkın, “Bu hasta gruplarını ne kadar rahat ettirir ve memnun kalmalarını sağlarsak gelecekte ülkemizin sağlık turizmindeki imajı için de o kadar faydalı olacaktır. Biz hekimlere düşen görev ise hastalara en iyi sonucu vermemiz, hastanın beklentisini karşılayacak ameliyatları yapmamızdır. Mutsuz hasta sayısını asgaride tutmamız gerekir. Biz sağlık turizmi yapan hekimlerin karşılaştığı bazı bürokratik zorluklar tabi ki vardır ve hükümetimizin de bu konuda gerekli çözümleri yapacağını düşünüyorum çünkü sağlık turizmi bizim geleceğimizdir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

