Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik eğitimi

Antalya'da bir spor kulübü yöneticisi, sokakta bulduğu tekir cinsi kediyi sahiplenecek kişiye 1 yıl jimnastik eğitimi hediye edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sokakta bulduğu tekir cinsi kedinin bakımını üstlenen Spor Kulübü Genel Müdürü Şükrü Baldemir, sokak kedisini sahiplenecek kişiye 1 yıl jimnastik eğitimi hediye edeceklerini söyledi.



“Onların da yaşamaya hakkı var”

Eşi Serpil Baldemir ile çalıştıkları için kediye bakacak zaman bulamadıklarını söyleyen Baldemir, “Hayvanseverlere çağrı yapıyoruz. Bu kediyi sahiplenecek kişiye bir yıl ücretsiz jimnastik eğitimi vereceğiz. Bu canlıların da en az bizim kadar yaşamaya hakkı var” dedi.

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