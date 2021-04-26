Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma giydi



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu karşılaşmalarında, bu sene ALG Spor'a transfer olan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ilk defa forma giydi.

Almanya'nın FC Nurnberg takımından ALG Spor'a transfer olan milli futbolcu Aycan Yanaç, ALG Spor'un Kireçburnu'nu 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada sahaya çıktı. Karşılaşmada yedek listesinde bulunan Aycan Yanaç, maçın 50'nci dakikasında skor 4-0'ken Vusula Seyfaddinova'nın yerine oyuna girdi. Forvet mevkiinde oynayan Aycan Yanaç, oyunda olduğu sürede topla çok fazla buluşmazken, yaptığı koşularla takım arkadaşlarına boş alanlar oluşturdu.

Nurnberg Kulübü'nde oynarken geçen yıl Survivor yarışmasına katılan Aycan Yanaç bu nedenle Kadın A Milli Takım yöneticileriyle sorun yaşadı. Survivor yarışmasından sonra A Milli Takıma davet edilmeyen Aycan Yanaç, geçen yıl Ağustos ayında ALG Spaor'a transfer oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ALG Spor Kireçburnu maçında Aycan'ın görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-04-26 12:33:18



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