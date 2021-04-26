İnşaat çukuruna düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaklaşık 5 metre derinlikteki inşaat temeli çukuruna düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iple çekilerek, kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesinde çok katlı bina yapımı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki temel çukuruna sokak köpeği düştü. Köpeği görenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 3 kişilik itfaiye ekibi, sokak köpeğinin olduğu çukura merdiven koydu. Çukura inen itfaiye eri, sokak köpeğinin gövdesine ip bağladı, diğer görevliler de hayvanı yukarı çekip, kurtardı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Çekin, sakın bırakmayın. Maşallah, alkış" dedi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, itfaiye ekibinin sokak köpeğini kurtarması takdir topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2021-04-26 12:39:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.