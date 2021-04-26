İnşaat çukuruna düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaklaşık 5 metre derinlikteki inşaat temeli çukuruna düşen sokak köpeği, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu iple çekilerek, kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesinde çok katlı bina yapımı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki temel çukuruna sokak köpeği düştü. Köpeği görenler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 3 kişilik itfaiye ekibi, sokak köpeğinin olduğu çukura merdiven koydu. Çukura inen itfaiye eri, sokak köpeğinin gövdesine ip bağladı, diğer görevliler de hayvanı yukarı çekip, kurtardı.
Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Çekin, sakın bırakmayın. Maşallah, alkış" dedi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılırken, itfaiye ekibinin sokak köpeğini kurtarması takdir topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-04-26 12:39:03
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