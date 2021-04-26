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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 bin 600 adet kanalizasyon bağlantısının temizliği yapılıyor

İHA

14 bin 600 adet kanalizasyon bağlantısının temizliği yapılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi , yaz mevsimi öncesinde kent merkezindeki 400 km kanalizasyon hattı ve 14 bin 600 adet kanalizasyon parsel bağlantısının temizliğini yapıyor.
Merkez ilçelerde başlatılan çalışma ile kanalizasyon altyapısını elden geçiriliyor. Kanalizasyon hatlarında meydana gelen tıkanıklık ve taşmaların azaltılması, hatlardan kaynaklanan koku şikayetlerinin giderilmesi ve sistemin daha verimli çalışması için başlatılan çalışma kapsamında Antalya merkezde toplam 400 kilometre kanalizasyon hattı ve 14 bin 600 adet kanalizasyon parsel bağlantı bacasının temizliği yapılıyor. Yaklaşan yaz mevsimi öncesinde gerçekleştirilen çalışma sağlıklı ve sorunsuz işleyen atık su tahliyesi için büyük önem taşıyor.

“Hatlar elden geçiriliyor”
Bugüne kadar Meydankavağı ve Çaybaşı Mahallelerinde bakım temizlik işi tamamlandı. Kızılarık ve Sinan Mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. Program dahilinde Güvenlik, Sedir, Cumhuriyet, Muratpaşa, Üçgen, Memurevleri, Altındağ, Bahçelievler, Deniz, Varlık, Yıldız, Kızılsaray, Tahılpazarı, Balbey, Elmalı, Kışla, Yüksekalan, Zerdalilik, Haşimişcan, Gençlik, Demircikara, Etiler, Kızıltoprak, Doğuyaka, Fener, Hüsnü Karakaş, Mehmet Akif Ersoy, Ayanoğlu, Varsak Karşıyaka, Kuzeyyaka ve Gündoğdu Mahallelerindeki kanalizasyon hatları elden geçirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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