Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL ceza

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 82 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 654 kişiye toplam 1 milyon 947 bin 664 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da 82 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, “Kurallara uyarak evlerinde kalan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum” dedi.

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