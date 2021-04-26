Greenpeace: Türkiye, Avrupa'dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Greenpeace: Türkiye, Avrupa'dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti

DHA

Greenpeace: Türkiye, Avrupa'dan 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)GREENPEACE Akdeniz'in araştırmasına göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke olduğu, bir önceki yıla göre yüzde 13 artış gerçekleştiği ve her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi.  Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal ettiği açıklanırken, ekipler, Adana'da doğaya bırakılan atık ithal plastikleri görüntüledi.
Greenpeace Akdeniz, 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanyası kapsamında, çevreye, deniz canlılarına ve insan sağlığına yönelik tehlikeleri nedeniyle plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor. Bu kapsamda ithal edilen plastik atıklar ve en çok hangi ülkeden geldiğine yönelik araştırma yapan Greenpeace Akdeniz ekibi, bu plastiklerin bir kısmının doğaya atıldığını ya da yakıldığına ilişkin Kasım 2020'de Adana'da çektiği görüntülerin ardından, Nisan 2021'de yeniden Adana'ya yapılan saha gezisinde durumun değişmediğini gösterdi. Çekilen görüntülerle, Avrupa'dan gelen plastik çöplerin doğaya atıldığı ya da yakıldığı bir kez daha ortaya çıkarıldı.
'İTHALATI YASAKLANSIN' ÇAĞRISI-
Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş, Türkiye'nin sıfır atık hedefine her geçen gün katlanarak artan ithal plastik atıklarla ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, acilen ithalatın yasaklanması gerektiğini söyledi. Geçen sene başlattıkları 'Türkiye plastik çöplüğü olmasın' kampanya sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın plastik atık ithalatı kotasını düşürdüğünü belirten Ataş, "Bu adımın güzel ancak yeterli olmadığını o zaman da söylemiştik. Verilerden ve sahadan gördüğümüz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz. Hatta kotanın düştüğü günden sonra da artış devam ediyor. Bu durum, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor. Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ocak ayında hedefin sıfır atık ithalatı olduğunu belirtti. Bakanlığın bu taahhüdünü acilen gerçekleştirerek plastik atık ithalatı yasağı eylem planını açıklamasını, denetim ve şeffaflık mekanizmalarını artırmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
AVRUPA'DAN 659 BİN TON PLASTİK ATIK
Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi olan Türkiye'de her sene plastik atık ithalatının katlanarak artmaya devam ettiğine işaret edildi. Greenpeace Akdeniz'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'den topladığı verilere göre, Türkiye'nin 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal ettiği açıklandı.
PLASTİK ATIK İTHALATI, 16 YILDA 196 KAT ARTTI
Diğer veriler ise şöyle; 2019 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı. Her gün 241 kamyon dolusu plastik atığın Türkiye'ye geldiği belirlendi. Türkiye, 2020 yılında Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının yüzde 28'ini karşıladı. Plastik atık ithalatı son 16 yılda (2004'ten bu yana) ise 196 kat arttı. Türkiye'ye 2020 yılında en çok plastik atık gönderen ilk beş ülke İngiltere 209 bin 642 ton, Belçika 137 bin 71 ton, Almanya 136 bin 83 ton, Hollanda 49 bin 496 ton, Slovenya 24 bin 884 ton."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-26 13:06:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Genç, kısıtlamada sahaya indi
YEREL HABERLER Başkan Genç, kısıtlamada sahaya indi
Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayan 654 kişiye 1 milyon 947 bin 664 ...
14 bin 600 adet kanalizasyon bağlantısının temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER 14 bin 600 adet kanalizasyon bağlantısının temizliği ...
İnşaat çukuruna düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER İnşaat çukuruna düşen köpeği itfaiyeciler kurtardı
Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma giydi
YEREL HABERLER Aycan Yanaç, Kadın Futbol Ligi'nde ilk defa forma ...
Alanya’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Alanya’da kısıtlama kurallarına uymayanlara ceza
Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Karagümrük maçı öncesi 10 eksik
Kaş'a seyir terası
YEREL HABERLER Kaş'a seyir terası
Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik eğitimi
YEREL HABERLER Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik ...
Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Sağlık turizminde burun estetiğinde önemli bir konumdayız”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ümit Taşkın: “Sağlık turizminde burun ...
Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu’ya vefa
YEREL HABERLER Serik Belediyesporlu futbolculardan Ali Aksu’ya vefa
Minik Asya için kritik 70 gün
YEREL HABERLER Minik Asya için kritik 70 gün
Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın açtığı sondaj kuyusu mahalledeki 6 su kaynağını kurutunca mahalleli tepki gösterdi
YEREL HABERLER Bir sondaj kuyusu 6 kaynağı kuruttu Bir vatandaşın ...
Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'cinci hoca'ya, cinayete yardımdan da 24 yıl
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan 75 yıl hapis alan 'cinci hoca'ya, ...
Antalya OSB’de ‘Mavi OSB Mavi Antalya’ hareketi başladı Antalya'da Covid farkındalığını tazeleyecek uygulama
YEREL HABERLER Antalya OSB’de ‘Mavi OSB Mavi Antalya’ hareketi ...
İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye operasyonuyla kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye ...
Antalyaspor'da 10 eksik can sıkıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 10 eksik can sıkıyor
Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu fotoğraflarıyla belgelendi
YEREL HABERLER Gölleri vuran kuraklık, 36 yıllık uydu ...
Berberden her müşteriye özel dolap
YEREL HABERLER Berberden her müşteriye özel dolap
Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Çekirge üretim merkezinde çıkan yangın korkuttu
Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı
YEREL HABERLER Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği ...
Çekirge üretim merkezindeki yangın korkuttu Kurt ve böceklerin bulunduğu bölgede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Çekirge üretim merkezindeki yangın korkuttu Kurt ve ...
Antalya'da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Evde “Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın” yazılı bir not bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Evde ...
Polisin arama yapmak istemesiyle boğazını kesti, gazetecilere 'Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın' dedi
YEREL HABERLER Polisin arama yapmak istemesiyle boğazını kesti, ...