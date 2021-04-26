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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzdere imar planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Kuzdere imar planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kemer’de, Kuzdere Mahallesi imar planları ile ilgili vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Kuzdere Mahallesi kapalı pazar yerinde yapılan toplantıya, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Gülsüm Bal, belediye meclis üyeleri Ferhan Fidan, Hasan Ali Acar, Emrah Ayhan, belediye imar ve şehircilik müdürü Mehmet Arslan, Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay ve vatandaşlar katıldı.
Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Topaloğlu, ülke olarak zorlu bir pandemi sürecinden geçtiklerini belirterek, bu salgını engellemenin herkesin kendi elinde olduğunu söyledi.
Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına mutlaka uymak gerektiğinin altınız çizen Topaloğlu, “Vatandaşlarımızın maskeye para vermesine gerek yok. Belediye olarak günlük 5 bine yakın maske üretiyoruz. Bu maskeleri pazar yelerinin girişlerinde ve evlere gidilerek dağıtımı yapılıyor. Kalabalıktan kaçınmamız gerekiyor” dedi.

“Kemer Belediyesi olarak 18 uygulaması yapacağız”
Topaloğlu, Kuzdere mahallesi imar planları ile ilgili “2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu planları onaylamış. Biz Kemer Belediyesi olarak 18 uygulaması yapacağız. Bu imar uygulaması yapılırken hangi bölgede yapılacaksa oradaki vatandaşlarımızı topluyoruz ve bilgilendiriyoruz. Buradaki en küçük parsel bin metrekare olacak. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın önceden bilgilendirilmesini sağlamak. Bu 2016’da uygulanan plan, yaklaşık 250 dönümlük bir alanda uygulanacak. Zayiat yüzde 32,7. Yani bin metrekare yeri olan birinin 327 metrekaresi gidecek. Yasaya göre yüzde 45’e kadar alabilir diyor ama bu oran gayet iyi. Buradaki 18 uygulamasını belediye olarak biz yapacağız” diye konuştu.
Toplantı sonrası Kuzdere Mahalle Muhtarı ve belediye yetkilileri, vatandaşların merak ettikleri soruları cevapladı.

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