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Alanya plajları, kısıtlama sonrası doldu

DHA

Alanya plajları, kısıtlama sonrası doldu


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın hava sıcaklığı 24 derece ölçülen Alanya ilçesindeki plajlar, 3 günlük kısıtlama sonrası kalabalıklaştı. Yerli ve yabancı turistler, denize girip, güneşlendi. 
Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi. 
'ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'
Belarus'tan Alanya'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), "Burada olmayı çok seviyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı. Burası çok güzel ve sıcak. Koronavirüsten de korkmuyorum. Kendimi çok iyi koruyorum. Burada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-04-26 15:45:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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